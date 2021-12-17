Rusya’dan sevindiren haber: Aşılar Omicron’a karşı tam koruma sağlıyor

Rusya merkezli Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, Sputnik V ve Spurnik Light aşılarının Omicron mutasyonuna karşı tam koruma sağladığını açıkladı.

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Rusya merkezli Covid-19 aşı geliştiricisi Gamaleya Enstitüsü'nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, kendi geliştirdikleri Sputnik V ve Sputnik Ligt aşılarının Omicron mutasyonuna karşı tam koruma sağladığını açıkladı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO’su Kirill Dimitriev ve Gamaleya Enstitüsü Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Direktör Yardımcısı Denis Logunov’un da katıldığı webinara katılan Gintsburg dünyada hızla yayılan Omicron mutasyonu hakkında konuştu.

“OMİCRONA KARŞI TAM KORUMA SAĞLIYOR”

Gintsburg, “Yaklaşık 5-6 ay önce Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan aşı şemasına göre Sputnik V ile aşılamadan sonra Sputnik Light aşısı ile yeniden aşılama önerisi bulunuyor. Bu aşı şemasına göre bugüne kadar yapılan analiz edilen numunelerde Rus aşıları Omicron mutasyonuna karşı tam koruma sağlıyor” dedi.

İki doz Sputnik V aşısını yaptıranların 6 ay sonra Sputnik Light aşısı yaptırdığı an bu aşıların kişide yüzde 80 koruma sağladığını aktaran Gintsburg, “Sputnik V ile aşılananlar Omicron mutasyonuna yakalandığında bu aşılar bu kişiler üzerinde ciddi koruma sağlar. 6 ay sonra Sputnik Light aşısı ile aşılanırsanız yeni mutasyona karşı yüzde 80’i aşan bir koruma sağlanır” ifadelerini kullandı.

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