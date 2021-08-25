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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sözlerle uyardı: Bu yalnızlık iyi değil!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük covid-19 tablosunda tek kırmızı il durumundaki Şanlıurfa için uyarıda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sözlerle uyardı: Bu yalnızlık iyi değil!

Bakan Koca, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Günaydın Şanlıurfa. Bugün ilk doza karar verip, çok yüksek olan risk seviyemizi düşürelim. Haritada kırmızı tek iliz. Bu yalnızlık bile iyi değil!

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