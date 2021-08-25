Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sözlerle uyardı: Bu yalnızlık iyi değil!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük covid-19 tablosunda tek kırmızı il durumundaki Şanlıurfa için uyarıda bulundu.

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Bakan Koca, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Günaydın Şanlıurfa. Bugün ilk doza karar verip, çok yüksek olan risk seviyemizi düşürelim. Haritada kırmızı tek iliz. Bu yalnızlık bile iyi değil!

Günaydın Şanlıurfa.

Bugün ilk doza karar verip, çok yüksek olan risk seviyemizi düşürelim. Haritada kırmızı tek iliz. Bu yalnızlık bile iyi değil! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 25, 2021