Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İl sayımız 10’a çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Risk Haritası'nda maviye döndüğünü duyurarak, "Mavi il sayımız İzmir'le 10’a çıktı. Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir’de artık %75’in üzerinde" dedi. Koca, 71 ile de çağrıda bulundu.

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Covid-19 Risk Haritası’nda bir ilin daha kategorisi değişti. İki doz aşı oranı yüzde 75’in üzerine çıkan İzmir, mavi renge büründü.

SAYI 10 YÜKSELDİ

Yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, “Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. Mavi il sayımız İzmir’le 10'a çıktı. Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir'de artık %75'in üzerinde” dedi.

ÇAĞRIDA BULUNDU

71 ile de çağrıda bulunan Koca, “Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 71 il, yarışalım!” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.10, ikinci doz ortalaması yüzde 70.18, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 107 milyon 840 bin 404 oldu.

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