Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımını sildi, yanlışlığı düzeltti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün paylaştığı bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranının yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildiğini açıklayarak, bilginin doğru halini paylaştı.

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Türkiye’de corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Bugün, 29 bin 338 yeni vaka tespit edilirken, 260 kişi hayatını kaybetti.

Günlük corona virüsü tablosunda ise dün itibariyle en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusun bilgilerine yer verilmeye başlandı.

BAKAN KOCA: HER İKİMİZDEN BİRİMİZ ÇİFT DOZ AŞILIYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün paylaştığı bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranının yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildiğini aktardı.

Söz konusu mesajın yer aldığı paylaşımı silen Bakan Koca, bilginin doğrusunu da paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

* İki doz aşı olanların 84 Milyon içindeki oranı %50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise %68'in üstüne çıktı.

* Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi.

* Doğru haber çok daha iyi: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız!