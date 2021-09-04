Sağlık Bakanı Koca: İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla

Üniversite kayıtlarının başladığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son günlerde giderek artan corona ölümleri ile vaka sayılarına dikkat çeken Koca, aşı çağrısını yineledi.

“İHMALLERİMİZİN SONUÇLARI BİLDİĞİMİZDEN FAZLA”

Üniversite kayıtlarının da başladığını vurgulayan Koca, “Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla! Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım” dedi.

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