Sağlık Bakanlığı, mavi tabloyu açıkladı! İki kattan fazla arttı

Sağlık Bakanlığı, 7-13 Ağustos tarihlerine ait Türkiye'nin haftalık COVID-19 tablosunu açıkladı. Açıklanan bir önceki tabloya kıyasla, güncel tabloda can kaybı, yatak doluluk oranı ve ortalama ağır hasta sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Sağlık Bakanlığı, COVID-19 bilgilendirme platformu üzerinden 7-13 Ağustos 2021 tarihleri arasına ait Türkiye’nin haftalık COVID-19 tablosunu açıkladı. 24-30 Temmuz tarihleri arasında yüzde 4.2 olan hastalardaki zatürre oranı, yüzde 4.4’e yükseldiği görüldü.

YATAK DOLULUK ORANINDA YÜZDE 10’LUK ARTIŞ

7-13 Ağustos tarihleri arasında, hastane doluluk oranlarındaki artış da dikkat çekiyor. Buna göre, 24-30 Temmuz tarihleri arasına ait tabloda yüzde 45.7 olan yatak doluluk oranı yüzde 55.8’e, yüzde 64.3 olan erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.9’a ve yüzde 25.5 olan ventilatör doluluk oranı da yüzde 28.9’a çıktığı görüldü.

CAN KAYBI İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

Güncel tabloya göre, 1 milyon 840 bin 614 test yapıldı ve 169 bin 116 vaka tespit edildi. 7-13 Ağustos tarihleri arasında 8 bin 413 hasta tespit edilirken, 24-30 Temmuz tarihleri arasında 432 olan vefat sayısı, güncel tabloda 884 olarak yer aldı.

İyileşen sayısı da 38 bin 699’dan 83 bin 452’ye yükselirken, ortalama ağır hasta sayısı güncel tabloda bin 103 olarak yer aldı. Ayrıca, toplam vaka sayısı 6 milyon 39 bin 857, toplam vefat sayısı da 52 bin 860 oldu.

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