Sağlık Bakanlığı’ndan ‘ilaç temini’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılan açıklamada "İlaçların ekseriyetinde kur farkı kaynaklı tedarik problemi bulunmuyor" denildi.

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Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) kurdaki yükselişe bağlı olarak piyasada şu anda yüzlerce ilacın bulunmasında sıkıntı yaşandığına dair açıklamasının ardından Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) söz konusu ilaçların ekseriyetinde tedarik problemi bulunmadığını duyurdu.

Türk Eczacıları Birliği hafta sonunda yaptığı açıklamada, yıl sonuna yaklaşılması ve ilaç fiyatlarının belirlenmesinde önemli etkisi olan euro kuru güncellemesi öncesinde ilaç yokluğunun ortaya çıktığını ifade etmişti.

Açıklamada, “Sahadan, eczacı kooperatiflerimizden, meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiler, piyasada pek çok ilacın bulunmadığını gösteriyor. Şu anki tabloda 645 ilaçta sıkıntı yaşanıyor; eczacılarımız ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada güçlük yaşıyor” denilmişti.

Bazı ilaçların piyasada bulunamamasının nedenin fiyatlandırmada kullanılan kur ile güncel kur arasındaki farktan kaynaklandığı belirtilmiş ve kur farkının pek çok ilaç firmasının Türkiye’ye ilaç vermemesine ya da ham maddeleri yurt dışından gelen ilaçları üreten yerli ilaç firmalarının ilaçları üretememesine sebep olduğuna dikkat çekilmişti.

“İLAÇLARIN EKSERİYETİNDE TEDARİK PROBLEMİ TESPİT EDİLMEMİŞTİR”

TİTCK’ten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* Son günlerde basında yer alan; döviz kurundaki yükseliş nedeniyle kritik ilaçlara erişilemediği yönündeki haberler, Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

* Bilindiği üzere; Türkiye’de ilaç fiyatları, dönemsel Avro kur değişikliğine bağlı olarak yılda bir kez güncellenmektedir. Kur güncellemesi tebliğe uygun olarak; 2022 yılının Şubat ayında yapılacaktır.

* İthal edilmiş veya üretilmiş her bir kutu ilacın hareketi üretiminden eczanede satışına kadar izlenebilmektedir. Sistem üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışı yani sevkiyat düzenli olarak takip edilmektedir.

* Kurumumuz, piyasada bulunamadığı ileri sürülen ilaçları, İlaç Takip Sistemimizden tek tek ve detaylıca kontrol etmektedir.

* Çalışmalarımızın sonucunda; söz konusu ilaçların ekseriyetinde, tedarik problemi tespit edilmemiştir.

* Dolayısıyla kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

* Kurumumuz global ve yerli firmalarla sürekli irtibat halindedir. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır.

* Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

* Hastalarımız tedarik edemedikleri ilaçlar için “ilac.tedarik@titck.gov.tr” ya da “halkla.iliskiler@titck.gov.tr” adreslerine e-posta gönderebilir; 44 44 680 numaralı telefondan Kurumumuza ulaşabilirler.