Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Omicron varyantı’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki Omicron varyantı çalışmaları hakkında bir açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor” denildi.