Sağlık Bakanlığı’ndan yeni karantina kararı

En az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde corona virüsü geçirmiş kişilerin HES kodu, pozitif biriyle temas ettiğinde riskli görünmeyecek.

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Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı ‘Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde temaslı takip algoritmasında değişiklik yapıldı.

Rehbere göre, en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirmiş kişilerin HES kodu, pozitif biriyle temas ettiğinde riskli görünmeyecek.

Herhangi bir semptom gelişmesinde ise aynı gün sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptıracak.