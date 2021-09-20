Sağlık Bakanlığı’nın cevabı belli oldu! Zonguldak’ta bazı kişilere aşılar tekrar yapılacak

Zonguldak’ta aşı olan bazı vatandaşlara 'aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı' tespit edilince aşıların tekrar edilmesinin uygun görüldüğü ortaya çıktı.

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Zonguldak Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İlimizde yayınlanmakta olan bazı basın yayın kuruluşlarında “2. Dozda Büyük Hata” vb. başlıkla yer alan haberler ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

* İlimiz Atatürk Devlet Hastanesinde 17.07.2021 tarihinde uygulanan Covid19 Biontech aşılarından bir bölümünün “aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı hastane yönetimince” tespit edildiğinden konu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığına iletilmiş ve izlenmesi gereken yol hakkında görüş sorulmuştur.

* Alınan cevabi yazıda: Daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşü bildirilmiştir.

* Söz konusu haberlerde konu edildiği gibi aşılar kesinlikle bozuk olmayıp, aşıların koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması nedeniyle tekrar edilmesi uygun görülmüştür.