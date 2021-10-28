Sağlık çalışanları için ‘ücretsiz toplu taşıma’ hakkı uzatıldı

Sağlık çalışanlarına 31 Aralık’a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma süresinin yılsonuna kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021’e kadar ücretsiz yararlanabilecek. Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.