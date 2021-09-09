Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu?

PCR testi zorunluluğu ile henüz aşı olmamış vatandaşlar için PCR testi yoğunluğu başladı. PCR testi için araştırma yapan vatandaşlar sağlık ocağında yaptırıp, yaptıramayacaklarını merak ediyor. Sağlık Ocağında PCR testi yapılmıyor. Şu an hastaneler aracılığıyla PCR testi yapılıyor.

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PCR testi zorunluluğu ya da hastalığa yakalanma olasılığı nedeniyle vatandaşlar PCR testi yaptırmak isteyebiliyor. Test için en yakın sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar “Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

SAĞLIK OCAĞI PCR TESTİ YAPIYOR MU?

Sağlık Ocağında PCR testi yapılmıyor. Şu an hastaneler aracılığıyla PCR testi yapılıyor.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testleri burun ve boğaza ucu pamuklu bir ince çubuk sokularak yapılıyor. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA’sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA’nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA’ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C’de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR’dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.