‘Sağlıkçılar, şiddet nedeniyle ülkeden gitmek istiyorlar’

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin "Son 19 yıldır sağlıkta dönüşüm politikaları sonucu iktidar, sağlık çalışanlarını şiddetin mağduru yaptı. Sağlıkçılar, ülkeden gitmek istiyor" diyerek sağlıkçıların sorunlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soru önergesi olarak iletti.

Halil ATAŞ

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Uğradıkları şiddet nedeniyle sağlıkçıların ülkeden girmek istediklerini belirten CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit'te Acil Servis'te görevliyken şiddete uğrayan Nurcan Özaslan'ı telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

“ÜLKEDEN GİTMEK İSTİYORLAR”

Aytekin, “Son 19 yıldır sağlıkta dönüşüm politikaları sonucu iktidar, sağlık çalışanlarını şiddetin mağduru yaptı. Kamusal bir hak olan sağlık hakkı, iktidarın elinde performans esaslı çalışan niteliği bozulan bir hizmete dönüştü. Ticari kaygıyla yaklaşılan sağlık hakkı, içeriği boşaltılan ve sağlıkçıları hedefe koyan bir sistem oldu. Sağlıkçılar, ülkeden gitmek istiyor” şeklinde konuştu.

“SAĞLIKÇILARA ŞİDDET DURDURULAMIYOR”

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de sağlıkçıya şiddetin bitmediğini ifade eden Aytekin, şunları söyledi;

“Sağlıkçıyı yasalar korumuyor. Yaptırım gücü olmayan yasalar sağlıkçıları mağdur ediyor. CİMER'e yapılan şikayetler sonucu sorgusuz sualsiz savunma isteniyor.

Sağlık Bakanı Koca, meslektaşını korumak yerine şiddet uygulayanlara üstü kapalı kol kanat geriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecindeyiz. Yönetemedikleri salgın yüzünden her gün yüzü geçkin insanımız hayatını kaybediyor. Bir yandan da şiddet durdurulamıyor.

En son olarak Balıkesir Edremit'te acil serviste hekim olan Nurcan Özaslan şiddetin mağduru oldu. Parmağı kırıldı. Göstermelik verilen cezalar işe yaramıyor. Her saat başı 1 sağlıkçı şiddete uğruyor.”

“İÇERİĞİNE BAKMAKSIZIN ANINDA SAVUNMA İSTİYOR”

Balıkesir genelinde birçok branşta doktorun olmadığını belirten CHP’li Aytekin, “Doktorlar başta şiddet, iş yükü fazlalığı, güvencesizlik ve özlük haklarındaki yetersizlik nedeniyle iş başı yapamıyor. En basitinden Balıkesir genelinde onkolog yok. Romatolog yok. Yaş ortalaması yüksek olan Körfez bölgesinde Kalp damar cerrahı yok. Ama bakan bey bunlarla ilgileneceğine gelen her CİMER şikayeti karşısında içeriğine bakmaksızın anında savunma istiyor” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARI BAKANA İLETTİK SAMİMİYETİNİ GÖRECEĞİZ”

“Alkışlattığınız sağlıkçıları şiddete kurban ediyorsunuz” diyen Ensar Aytekin, sözlerini şöyle tamamladı;

“Sağlıkçılar, doktorlar ülkeyi terk etmek istiyorlar. 36 saate varan nöbete karşın haklarını alamıyorlar. Covid salgını yüzünden hayatını kaybeden sağlıkçılar halen görev şehidi sayılmıyor.

Yurttaşlara e-nabız üzerinden randevu aldıran sistem kolaylık gibi görünüyor. Ancak 3 dakikada bir randevu veriliyor. Yani bir hastaya ayrılan süre yalnızca 3 dakikaya düşüyor. Bunun neresi kolaylık, akıl almıyor.

Bu ve benzeri sorunları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettik. Gerçekten samimi mi, gerçekten sağlıkçıların hakkını koruyacak mı, yoksa sadece bakacak mı göreceğiz.

Sağlıkçılar öldükten sonra adlarının hastanelere verilmesini değil, yaşarken haklarının korunmasını istiyor!”