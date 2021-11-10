Sivrisineklere karşı 200 ton araç lastiği toplandı

Kahramanmaraş'ta 54 araç ve 110 personelin katılımıyla şehrin çeşitli bölgelerinde sivrisinek üreme alanlarının yok edilmesine yönelik 200 ton araç lastiği topladı.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi her yıl rutin olarak sürdürdüğü sivrisineklere karşı kışlak mücadelesine başladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki 54 araç ve 110 personelle gerçekleştirilen çalışmalarla, insanlara psikolojik rahatsızlık veren ve sayısız hastalık bulaştıran sivrisineklerin popülasyonları kontrol altında tutuluyor.

Sıcak ve nemli alanlarda üreyen zararlılara karşı çalışmalar; su birikintileri, bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları ve çevreye rastgele atılmış araç lastikleri ve kalorifer kazan dairelerinin bulunduğu alanlarda sürdürülüyor. Sivrisinek üreme kaynaklarının azaltılmasının hedeflendiği çalışmalar sonucu, kimyasal kullanımını da azaltılarak çevre ve su kirliliğinin de önüne geçiliyor.

SİNEK ÜREME ALANI

Kışlak mücadelesi kapsamında önemli bir sinek üreme alanı olan ve çevreye rastgele atılan araç lastikleri de tek tek toplanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında şehir genelinde 200 ton atık araç lastiği toplandı. Hem çevre kirliliği önlendi hem de atık lastikler geri dönüşüme kazandırıldı. Yapılan açıklamada, zararlılarla mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi.

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