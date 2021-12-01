Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca’dan kısıtlama açıklaması

Omicron varyantının yayılması dünyada panik ve endişe yaratırken, sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaları tekrar gündeme getirdi. “Sokağa çıkma yasağı gelir mi?” sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yöneltildi. Bakan Koca, "Bir kapatma durumunu düşünmüyoruz. Daha önce önerdiğimiz kişisel tedbirler; maske, mesafe gibi artı kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama, havalandırılan ortamlarda daha çok bulunabilir olma. Israrla aşı, aşı, aşı. Çünkü aşının etkili olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Sokağa çıkma yasağı Temmuz ayında itibariyle Kademeli normalleşme adımları ile sona erdi. Son haftalarda görülen yüksek vaka sayısı ve omicron varyantı salgını ardından akıllara yeniden kısıtlamalar geldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP MYK toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlave tedbir önermediklerini kaydeden Koca, “Bu dönemde varyant olmasına rağmen bir kapatma durumunu düşünmüyoruz. Daha önce önerdiğimiz kişisel tedbirler; maske, mesafe gibi artı kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama, havalandırılan ortamlarda daha çok bulunabilir olma. Israrla aşı, aşı, aşı. Çünkü aşının etkili olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ VARYANT AÇIKLAMASI

Yeni varyantın Türkiyede görülmediği için belirtileri hakkında bir şey söylemenin zor olduğunu belirten Koca, “Bulaşıcılığın yüksek olduğu, virülansıyla ilgili daha net bir şey olmadığı, muhtemelen belki virülansı düşük bile olabilir. 1-2 hafta içinde belli olabilir” diye konuştu.

Bakan Koca, omicron varyantının, deltadan daha bulaşıcı olabildiğini söyledi. Uçuş kararlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen Koca, uçuş yasaklarının devam edeceğini söyledi.

Bakan Koca, sağlık çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Yoğun görüşmelerimiz var. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak” dedi. Öte yandan, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili önümüzdeki günlerde çalışmalar yapılacağı öğrenildi.

5 ÜLKEDEN UÇUŞLAR DURDURULMUŞTU

Bakan Koca, 26 Kasım'da sosyal medya hesabından “Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir” bilgisini paylaşmıştı.