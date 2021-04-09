Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan İstanbul açıklaması: 10 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık yöneticileriyle corona virüsü salgını sürecini değerlendirdi.

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca, salgının İstanbul’daki durumuyla ilgili bilgiler paylaştı.

“YAKLAŞIK 10 KAT ARTTI”

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı.

* Ülkemizde vakaların yaklaşık %40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor.

* İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.

“AŞI EN BÜYÜK SİLAHIMIZ”

* Tespit edilen vakaların %85'ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor.

* Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UYARMIŞTI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu.

Memişoğlu, “60 yaş üstü vatandaşlarımıza tüm devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir. Büyüklerimizi randevu alarak (hafta sonu dahil) hastanelerimize bekliyoruz. Salgında en büyük silahımız aşı. Kurallara uyarak Salgının üstesinden geleceğiz. Durmak yok çalışmaya devam” demişti.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 408 hastayla birlikte 55 bin 791 yeni vaka tespit edilirken 253 kişi hayatını kaybetti.

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