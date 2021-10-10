Sonbahar için cilt bakım önerileri

Sonbaharla birlikte cildimizde kuruluk, elastikiyet kaybı ve kırışıklık gibi sorunlar artıyor. Esra Kural, işte bu sorunlara karşı etkili ipuçları verdi…

Nazan DOĞANER HALICI

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Yaz aylarında güneş ışınları, deniz ve klorlu havuz suyunun yıpratıcı etkisine sonbaharda yaşanan hava değişimleri de eklendiğinde cilt kuruyup canlılığını yitirir. Bu durum da cildin elastikiyetini sağlayan kolajen yapının deforme olmasına yol açar. Dermatoloji Uzmanı Esra Kural, sonbaharda canlı bir görünüme kavuşmanın yollarını şöyle sıraladı:

İÇTEN BESLEYİN

Dengeli beslenmek cilt sağlığı için de olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Cildinizin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller, doğru kaynaklardan alındığı sürece canlılık sağlar ve mevsim geçişlerinden kaynaklı sorunların etkilerini azaltır. Gün içinde her besin öğesinden tüketmeye özen gösterin. Cildi yaşlandıran kızartma, şekerli ve unlu gıdalardan uzak durun.

BOL BOL SU İÇİN

Su, cildin nem dengesini ve esnekliğini sağlayan en önemli faktördür. Sonbahar ve kış aylarında su tüketimi azalır. Dolayısıyla susamadan su içmeyi alışkanlık haline getirin. Hem genel sağlığınız hem de cildiniz için her gün 2 litre kadar su tüketmeye özen gösterin.

NEMLENDİRİN

Mevsim geçişleri sırasında en fazla rastlanan cilt problemlerinden biri sıcak-soğuk değişikliği nedeniyle ciltte meydana gelen kuruluktur. Bu soruna karşı sıcak banyodan kaçınılmalıdır. Her banyo sonrası mutlaka vücut nemlendiricileri kullanılmalıdır. Banyodan saatler sonra değil, vücut henüz nemliyken sürmek daha sağlıklıdır. Gün içinde de cilt tipine uygun bir nemlendiriciye cilt nemli tutulmalıdır.

TEMİZ TUTUN

Sağlıklı bir görünüm için doğru cilt temizliği de çok önemli. Eğer cilt temizliği doğru şekilde yapılmazsa gözenekleri kapanır. Bu durum da akneye, siyah noktalara ve zamanla cildin yıpranıp, erken yaşlanmasına neden olur.

Güneş koruyucu kullanmaya devam

UV sebebiyle ciltte oluşan kırışıklıklar için acil önlem alınmalıdır. İlk adım, güneş koruyucu kullanımı sonbaharda da devam edilmesidir. Hatta kış aylarında bile güneş koruyucu kullanımı sürdürülmelidir. Çünkü gün ışığının olduğu her mevsimde ve saatte cilt UV ışınlarına maruz kalır ve gittikçe yaşlanır. Öte yandan mevsim geçişlerinde ısı farklılıklarına bağlı olarak cildin üst tabakasında bir kalınlaşma meydana gelebilir. Bu kalınlaşmanın önüne geçebilmek için haftada 1-2 kez evde peeling yapılabilir.