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Tarihi geçmiş covid ilacı verilmeye devam ediliyor

Bursa'da corona virüs testi yapılan hastaya verilen ilacın son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıktı.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 12:11, 24/07/2021
HaberlerSağlık

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir yakınını covid şüphesiyle devlet hastanesine götürüp test yaptıran bir vatandaş, sağlık personelinin verdiği ilacın son kullanma tarihinin geçtiğini gösteren video çekti.

“TARİHİNİ KONTROL ETMEK İSTEYİNCE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI”

İsmini açıklamayan vatandaş, “Bir yakınımı Gemlik Devlet Hastanesi’ne covid testi için götürdüm. Sonuç henüz çıkmadı. Bize bir ilaç verildi. Televizyonda tarihi geçmiş ilaç haberi gördüm. Bunun üzerine verilen ilacın tarihini kontrol etmek istedim. Etikette son kullanma tarihi 08.2022 olarak gösteriyor. Yapışkan etiketi kaldırdığımda ise barkodlu etikette 02.2021 tarihi yazıyor. Bu konu hakkında yetkililerden cevap bekliyoruz” dedi.

“TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLAR GERÇEK Mİ?”

Covid tedavisinde kullanılan tarihi geçmiş ilacın video görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Tarihi geçmiş covid ilaçlarının hastalara verildiği gerçek mi?” diye sordu.

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Yayınlanma Tarihi:11:56,