Trabzon’da vaka sayıları 500’ün altına düşmüyor

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, kentteki vaka sayılarının 500’den aşağıya düşmediğini belirterek, “Aşı, maske, mesafe kuralları doğru uygulanırsa ancak bu illetten kurtulabiliriz” dedi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Trabzon'da vaka sayılarında artış sürüyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, özellikle 4. dalgada yüzde 90-95 oranında delta varyantı ile muhatap olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

– Uzun soluklu düşünerek vakaların 500'den aşağıya düşmediğini görüyoruz. Cidden hem yoğun bakımlar olsun, hem de hastane servislerimiz olsun ciddi anlamda bizi zorluyor. Özellikle 4. dalgada yüzde 90-95 delta varyantı ile muhatap oluyoruz. Bu da diğerine göre 3 kat daha fazla yayılma eğilimi gösteriyor.

– Bu süreçte tabi delta varyantı ile birlikte yasaklı olunmaması nedeniyle insanların daha serbest olması işinde gücünde olması artı olarak bölgesel anlamda fındık ve çay gibi organizasyonların yapılıyor olması bunun dışında bir kısım vatandaşlarımızın da sanki pandemi bitmişçesine maske, mesafe kurallarına uymaması neticesinde şuan ki tablomuz maalesef karşımıza çıkıyor.