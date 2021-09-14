TTB: Randevu aralığının 5 dakikaya düşmesi, tıbbi hatalar ve şiddet doğurur

Türk Tabipler Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın randevu aralığını beş dakikaya düşürerek hekimlerden günde 90’dan fazla hastayı muayene etmesi kararının tıbbi uygulama hataları ve şiddet doğuracağını belirtti.

Latif SANSÜR

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TTB, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) randevu aralığının beş dakikaya düşürülmesi ve hekimlerden günde 90'dan fazla hastayı muayene etmesinin istenmesi ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderdi.

“Tıbbi bilgiye, bilimsel kanıtlara aykırı bir şekilde çıkabilecek tıbbi uygulama hatalarından bu koşullarda meslektaşlarımızın sorumlu tutulamayacağını, ortaya çıkacak hatalardan doğrudan sağlık kurumları yöneticilerinin sorumlu sayılacağını belirtiriz” denilen yazıda randevu altyapısının bilimsel gereklere uygun hale getirmesi ile performans uygulamasının sonlandırılmasının birlikte ele alınması gerektiği vurgulandı.

BEŞ DAKİKA UYGULAMA HATALARINA YOL AÇAR

Muayene işleminin kayıt, anamnez, hazırlık, fizik muayene, gerektiğinde tetkik istemi, tetkiklerin incelenmesi ve tedavinin düzenlenmesi gibi aşamalarının anımsatıldığı yazıda beş dakikalık bir sürenin yeterli olmayacağı, özen eksikliği ile tıbbi uygulama hatalarına yol açacağına dikkat çekildi. Yazıda uygulamanın hekimler için şiddetin artması ve tatmin duygusunun zedelenmesi, hastalar için de yeterli ve nitelikli tanı ve tedaviye ulaşamama sonuçlarını doğurduğu kaydedildi.