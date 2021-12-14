Tüm varyantlara karşı etkili iğnesiz corona virüsü aşısı geliştirildi

Tüm dünyada 5,3 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsle savaşta İngiltere'den müjdeli bir haber geldi. İngiliz uzmanlar, iğnesiz aşı teknolojisinin çok yakında kullanılacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi ve araştırma firması DIOSynVax tarafından gelecekte ortaya çıkabilecek corona virüslere ve varyantlara karşı ‘geniş kapsamlı koruma’ sağlayacak iğnesiz aşı geliştirildi.

Cambridge Üniversitesi’nden Profesör Jonathan Heeney öncülüğünde araştırma firması DIOSynVax ile geliştirilen aşının şu an deneme aşamasında olduğu ve Southampton Üniversitesi tarafından geliştirildiği bildirildi.

VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ

Yeni iğnesiz aşılarda kullanılan teknoloji, virüsün nasıl mutasyona uğrayabileceğini tahmin ederek ortaya çıkan varyantları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Profesör Heeney, “Yeni varyantlar ortaya çıktıkça ve bağışıklık azalmaya başladıkça daha yeni teknolojilere ihtiyaç duymaya başladık. Bizi bir sonraki virüs tehditlerinden korumaya yardımcı olacak yeni nesil aşıları geliştirmemiz hayati bir önem taşıyor” dedi.

GELECEKTEKİ VİRÜSLERE KARŞI DA KORUMA SAĞLAYACAK

Heeney, ” Geliştirdiğimiz aşı hem bağışıklık sistemimiz üzerinde geniş bir koruyuculuk sağlayacak evrensel bir corona virüs aşısına doğru ilk adımımız” dedi. Heeney bu aşının yalnızca Covid-19’a değil gelecekte ortaya çıkacak tüm corona virüsü türlerine karşı koruyucu olmasını hedeflediklerini duyurdu.

NIHR Southampton Klinik Araştırma Tesisi’nin klinik baş araştırmacısı ve direktörü Saul Faust şunları söyledi: “Hem Covid-19 varyantları hem de gelecekteki corona virüsleri göz önünde bulundurduğumuzda bunu sadece ‘yeni bir corona virüs’ aşısı olarak nitelendirmemeliyiz” dedi.

MEVCUT AŞILARDAN FARKLI

Faust, ‘Bu teknoloji, dünya çapında çok sayıda insana geniş kapsamlı koruma sağlayabilir.’ ifadelerinde bulundu.

Mevcut Covid-19 aşılarının çoğu, Ocak 2020’de bulunan virüsün ilk örneklerinden alınan spike proteini için RNA dizisini kullanırken, yeni aşı için kullanılan DIOSvax teknolojisi, virüsün nasıl mutasyona uğrayabileceğini tahmin etmeyi amaçlıyor.

Şu anda deneme aşamasında olan aşı için gönüllülere 785 sterlin (14 bin 716 TL) ödendiği açıklandı.

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