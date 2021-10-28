Tunceli mavi iller arasına katıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tunceli'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tunceli’nin ‘mavi’ kategorideki iller arasında yer aldıklarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tunceli ikinci doz aşı oranında %75'in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız” ifadelerine yer verdi.