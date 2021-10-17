Türkiye’de en çok hangi estetik yapılıyor

Sosyal medya estetik operasyonları arttırdı. Dünyada estetik yaptırma oranında ilk 10 ülke arasındaki Türkiye’de uzmanlar en çok yapılan uygulamaları sıralayıp, uyarılarda bulundu.

Hande ZEYREK

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Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Birliği'nin (ISAPS) dünya ülkelerindeki plastik cerrahlardan bilgi toplayarak hazırladığı geçen yılki verilere göre Türkiye, dünyada estetik operasyonların en çok yapıldığı 10 ülke arasında yer alıyor. Uzmanlara en çok hangi estetik operasyonların ilgi gördüğünü sorduk…

ISAPS Başkanı Prof. Dr. Nazım Çerkeş Türkiye'de en çok yapılan estetik ameliyatların başında birinci sırada saç ekimi, ikinci burun operasyonu, üçüncü olarak yağ aldırma (Liposuction) ve vücut şekillendirme ameliyatları, dördüncü sırada ise meme büyütme operasyonları ve daha sonra göz kapağı operasyonlarının geldiğini söyledi.

AMELİYATSIZ İŞLEMLERDE PATLAMA

Ülkemizde ameliyatsız işlemlerde de büyük artış olduğunu anlatan Çerkeş “Bunların başında botoks uygulaması geliyor. Bunu dolgu uygulamaları ve iple askı uygulamaları izlemekte. Ameliyatsız uygulamalarla günlük hayata hemen geri dönebilmek mümkün olduğu için bu işlemlerin sayısında büyük bir patlama olduğunu gözlemliyoruz. Ancak bu işlemlerin uzman hekimler tarafından yapılması çok önemli'' diyerek uyardı.

EVE KAPANMA İŞLEMLER İÇİN VAKİT YARATTI

Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Ercan Demiray: “Sosyal medyanın da etkisiyle her şey görsellik üzerine dönmeye başladı. Korona döneminde ve kapanma sonrasında estetik operasyonlara talep çok arttı. Bunun sebepleri evden çalışma, kamera karşısında sürekli kişinin kendisini görmesi olabilir. Dolgu, botoks işlemleri de bunlara bağlı olarak arttı. Evdeyken insanların vakti de çoktu. Estetik cerrahi ameliyatlar için bir iyileşme dönemi gerekiyordu ve evlerdeyken bir vakit bolluğu oluştu” şeklinde bilgi verdi.

ESTETİK TRENDLERİNİ ARTIK SOSYAL MEDYA BELİRLİYOR!

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı olan ISAPS Başkanı Prof. Dr. Nazım Çerkeş günümüz estetik trendlerinin oluşmasında sosyal medyanın en önemli belirleyicilerin başında geldiğini vurguladı. Örnekler veren Çerkeş şu bilgileri verdi: “Ameliyatsız uygulamalardan dudak dolgu, çene ucu ve çene hattı uygulamaları, vücut şekillendirme ameliyatlarından Brezilya Poposu (BBL) ameliyatları sosyal medyanın etkisi ile büyük popülarite kazanan estetik uygulamalar oldu. Eskiden oldukça az yapılan popo büyütme ameliyatlarının sayısında son 2-3 yıl içinde büyük artış olduğunu görüyoruz. Bu ameliyatın artmasında sosyal medyanın büyük rolü var. ISAPS'ın global anketinin sonuçları da bunu doğruluyor.

KIM KARDASHIAN ETKİSİ VAR

Artan popo büyütme ameliyatlarına değinen Dr. Nazım Çerkeş'e, ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian ve benzeri ünlülerin bu operasyonların artışındaki etkisini sorduk. Çerkeş “Kesinlikle büyük etkisi var ama bu da yine sosyal medyanın etkisi olarak görülebilir. ‘Benim de onun gibi olsun' isteği estetik operasyonlara yönelmede en önemli psikolojik faktör. Ayrıca sosyal medyadaki bir takım fenomen kişilerin estetik operasyonlara yönelmesinde çok önemli faktör olduğunu görüyoruz.

Estetik cerrahideki gelişmeler kişilerin yaşlarından çok daha genç bir görünümde olabilmelerini sağladı. Günümüzde herkes daha genç ve güzel görünmek istiyor. Estetik işlemler bunu mümkün kılabildiği için estetik cerrahi ve işlemler bütün dünyada artış ve patlama gösterdi. Sosyal medyada gösterilen başarılı sonuçlar insanları bu işlemlere başvurmaya yöneltti. Ancak estetik operasyonlar herkeste aynı başarılı sonucu vermeyebilir. Çünkü herkesin yüz ve vücut yapısı ve problemleri farklıdır. Kime nasıl bir işlem yapılacağı bu işin uzmanı olan estetik cerrahlar tarafından verilmesi gereken bir karardır.

DOĞALLIKTAN UZAKLAŞMAYIN

Estetikte aşırıya kaçmanın doğal olmayan sonuçlara neden olduğunu söyleyen Çerkeş şu uyarılarda bulundu: “Estetik ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar uygun kişilere doğru endikasyonlarla yapıldığı takdirde kişilerin görünümünü daha güzel hale getiren ve özgüvenlerini arttıran operasyonlar. Ancak bu işlemlerde aşırıya kaçmamak doğallığı bozacak işlemleri uygulamamak gerekiyor. Abartılı sayıda ve miktarda yapılan uygulamalar kişileri doğallıktan uzaklaştırıyor. Bana göre doğal olmayan bir sonuç başarılı bir sonuç değildir. Son yıllarda estetik operasyonlara yönelme yaşının düştüğünü de gözlemliyorum. Biz plastik cerrahların yeri geldiğinde hastalarımıza hayır demesini bilmemiz gerekiyor ve büyük çoğunluğunun bu şekilde hareket ettiğini biliyorum. Bize başvuran her hastaya istediği ameliyat ya da uygulamayı yapmıyoruz.

SELFIE ÇEKİMLER ETKİLEDİ

“Selfie (özçekim) çekimlerinin kişilerin yüzlerinde daha önce gözlerine çarpmayan bir takım kusurları gözlemlediklerini ve sadece bu nedenle estetik işlemlere başvurduklarını gördük” Diyen Prof. Nazım Çerkeş “Covid pandemisiyle internet üzerinden toplantılar çok yaygın uygulanmaya başladı. İnsanlar bu toplantılardaki görüntülerinde yüzlerindeki kusurları görüp estetik işlemlere yöneldi. Kısacası çok fazla faktör kişileri estetik uygulamalara yöneltmiş oldu. Bundan sonraki yıllarda bu artışın daha da hızlanacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

MASKELER GÖZ ÇEVRESİNE OPERASYONLARI ARTIRDI

Yeditepe Üniversitesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, pandemide maskeden dolaylı gözlerin ön plana çıkmaya başladığını, göz ve çevresiyle ilgili estetik uygulamaların da buna bağlı olarak arttığını söyledi. Dr. Osman Kelahmetoğlu göz çevresi botoks uygulaması ile kaz ayakları giderilirken, kaşları da kaldırabildiğini veya göz kapağı ve kaş kaldırma operasyonlarının arttığını anlattı. Sosyal medyada görülen her şeyin gerçek olmadığına da dikkat çeken Kelahmetoğlu “Sosyal medyadaki abartı estetikler güzellik algısını da değiştiriyor. Tavsiyem yüz ve vücut ölçülerine uygun, kişiye özgün olacak şekilde yeni bir kişi yaratmaya çalışılmadan planlama yapılmalı. Daha ileri yaştaki kişiler operasyon istiyorlarsa kendi gençliğine dönmeye çalışmalı. Yaşı 70'lerde ise hedefi kendi 50'li yaşlarına ulaşmak olmalı. Başka birine benzemeye çalışmamalılar. Madonna'nın yüzünün en son haline bir TV programında rastladım. (Şişti) Anlatmaya çalıştığım örnek tam olarak bu.‘'