Uğur Şahin’den “aşı olmadı” iddialarına fotoğraflı yanıt

Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin, sosyal medyada aşı karşıtları tarafından ortaya atılan videoların gerçeği yansıtmadığını bir fotoğraf ile kanıtlaı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen mRNA bazlı Covid-19 aşısı Comirnaty ile hem şöhrete kavuşan hem de milyonlarca insanın ölmesini engelleyen isimlerin başında gelen Uğur Şahin son dönemde hakkında ortaya çıkan “Kendisi aşı olmadı” iddialarına çok net bir yanıt verdi.

Kişisel LinkedIn hesabı üzerinden aşı olurken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Uğur Şahin, Mahatma Gandhi’nin sözlerine de yer verdi. Corona virüsü aşısı 2020’nin başında henüz Almanya’da belirli kesimlere yapılırken Deutsche Welle’ye konuşan Şahin’in sosyal medyada paylaşılan videolarda Şahin, “Benim aşı olmama izin verilmiyor şu an. Dolayısıyla Covid-19 aşısı olmadım” derken görülüyordu.

Fakat o dönemde toplumun geneline aşı verilmediği sadece belirli yaş grubundaki ve kronik rahatsızlığı olanlara corona virüsü aşısı yapılıyordu.

ARKADAŞININ CORONAYA YAKALANMASI ETKİLEDİ

Şahin, 3 doz corona virüsü aşısı olduğunu açıklarken, İngilizce yazdığı metinde Gandhi’nin, “Düşman korkudur. Nefret olduğunu sanırız ama gerçekte korkudur” sözlerine yer verdi. Şahin mesajın devamında, “Birkaç aydır arkadaşlarım, bu yanlış söylentileri ele almak için, aşı olduğum bir fotoğrafımı paylaşamam için beni zorluyorlardı. Şimdiye kadar kurduğum iletişimin kendimle ilgili olmaması gerektiğine inandığım için bunu yapmayı reddetmiştim. İletişimimin bilimsel şeffaflığa katkıda bulunması ve veriler, gerçekler ve içgörüler sağlaması gerektiğine inanıyorum” yorumunu yaptı.

ÖZLEM TÜRECİ DE AŞI OLDU

Şahin, Covid-19 aşısı olmayan bir arkadaşının 3 haftadır solunum cihazına bağlı olduğunu öğrendikten sonra bu paylaşımı yapmaya karar verdiğini söyledi. Şahin, “İnsanların farklı, kişisel nedenleri vardır. Bununla birlikte, en yaygın temel neden, genellikle yanlış bilgi ve güvensizlikten kaynaklanan korku gibi görünüyor. Korku rasyonel değildir, ancak her zaman gerçek ve haklı hissettirir. Çoğu zaman öfke ve nefrete dönüşen şey insanların korkularıdır. Gerçekleri ve rakamları kullanarak korkuyla savaşmak zordur. Bazen korku, kişisel deneyimleri paylaşarak daha iyi alt edilebilir. Bu nedenle korkularıyla bizzat mücadele edenlere ulaşmak için 2021 başlarında COVID-19 aşımı gösteren bir fotoğraf paylaşmak istiyorum” dedi.

Daha önce BioNTech sözcüsü de Şahin’in corona virüsü aşısı olduğunu duyurmuştu. Şahin de hem kendisinin hem de eşi ve BioNTech’in kurucu ortağı Özlem Türeci’nin üç doz BioNTech/Pfizer aşısı olduğunu açıkladı.

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