Uğur Şahin’den üçüncü doz uyarısı

Covid-19'a karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, üçüncü doz aşı için çağrıda bulundu.

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Almanya'da mRNA teknolojisiyle Covid-19’a karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kölner Stadtanzeiger gazetesine açıklamalarda bulundu.

Şahin şimdiye kadar iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici mahiyetteki üçüncü doz aşıları yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu. Şahin, “Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur” dedi.

5-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN AŞILAMA

BioNTech CEO’su, delta varyantının etkisi ve yetersiz aşılama oranlarının sonbaharda insidans sayısında daha fazla artışa yol açabileceği konusunda uyararak, aşılamanın yanı sıra özellikle kapalı alanlarda enfeksiyonları kontrol edebilmek için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Şahin, çocuklara yönelik Covid-19 aşısı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, corona virüs aşısını bu yıl içerisinde 5 ila 11 yaş arasında çocuklara uygulamaya başlayabileceklerini açıkladı. Şahin, “Şayet tüm veriler iyi görünür ve yetkili makamlar onay verirse, bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum” dedi.

EYLÜL SONU BELLİ OLACAK

5 ila 11 yaş grubu çocuklar için Covid-19 aşısına ilişkin bilgileri de paylaşan Şahin, bu yaş grubu için bulunan dozun 10 mikrogram olduğunu, bunun yetişkinlerdeki dozun üçte birine karşılık geldiğini anlattı. Şahin, şıların 5-11 yaş arası çocuklar için de uygulanabilmesi için gereken verileri eylül ayı sonuna kadar elde etmeyi planladıklarını aktardı.

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