Ünlü bilim insanı uyardı: Yeni pandemi Covid-19’dan daha ölümcül olabilir

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın corona virüsü aşısını geliştiren ünlü bilim insanı Sarah Gilbert açıklamalarda bulundu. Öte yandan ABD'li bilim insanı Fauci ise, Omicron varyantıyla ilgili yeni yorumlar yaptı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü İngiliz bilim insanı Sarah Gilbert, yeni bir virüsün ve hastalığın bütün insanlığı tehdit edebileceğini söyledi.

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği corona virüsü aşısının arkasındaki isimlerden biri olduğunu söyleyen Gilbert, “Bu bizim hayatımızı etkileyecek son virüs olmayacak” dedi. BBC’ye konuşan Gilbert, “Gerçek şu ki, Covid-19’dan sonra durum daha kötü olacak. Yeni virüs daha bulaşıcı ya da daha ölümcül olabilir. Ya da belki ikisi de olabilir” dedi.

Gilbert, “Aynı sorunların tekrar tekrar yaşanmasına izin veremeyiz ve pandemiye karşı hazırlıklı olmalıyız. Elde ettiğimiz bilgileri ve ilerlemeleri kaybetmemeliyiz” yorumunu yaptı.

“OMICRON’UN ÇOK AĞIR ETKİSİ YOK GİBİ”

Öte yandan corona virüsünün Omicron varyantı ile ilgili ABD’den yeni açıklamalar ve veriler geldi…

Corona virüsünün Omicron varyantı ABD’nin üçte birinde görülürken Delta varyantı ise ülke çapında artmaya devam eden salgında en çok görülen varyant konumunda.

Konu hakkında bilgi ABD’li sağlık yetkilileri tarafından verilirken, ülkenin en önemli bulaşıcı hastalık uzmanı konumundaki Dr. Anthony Fauci de CNN’e yaptığı açıklamada yeni varyantın tüm dünyada alarma neden olduğunu söyledi.

Henüz kesin bir tanımlama yapmak için erken olduğunu ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çizen Fauci şimdiye kadar görülen vakalara ilişkin “çok ağır bir etkisi varmış gibi gözükmüyor” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın baş tıbbi danışmanlarını olan Fauci ABD’nin Güney Afrika’da bulunan ülkelere yönelik getirdiği seyahat yasağının “makul bir süre” içerisinde kaldırılmasını umduğunu dile getirdi.

Güney Afrika hukümeti yeni varyantı çok hızlı bir şekilde tespit ettikleri ve uluslararası sağlık yetkililerini ivedilikle bilgilendirdikleri için takdir edilmeleri gerektiği yerde cezalandırıldıkları şikayetinde bulunmuştu.

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