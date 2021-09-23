Ünlü profesörden corona virüsü ile ilgili umut veren açıklama

Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği corona virüsü aşısının arkasındaki isim olan Dam Sarah Gilbert, corona virüsü salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu ve öngörülerini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin önde gelen profesörlerinden Dam Sarah Gilbert, dünya çapında 4.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını ile ilgili açıklama yaptı.

Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği corona virüsü aşısının arkasında olan Gilbert, corona virüsünün geleceği ve insanlar üzerinde yaratacağı etki ile ilgili konuştu.

Gilbert, “Covid-19’un çok daha ölümcül bir varyanta dönüşeceğini tahmin etmiyorum. Corona virüsünün yayılması artarken virüsün etkisi azalacak” dedi. Ünlü profesör, “Covid-19’a sebep olan virüs daha çok insanlara yayılacak ve bir grip gibi etki yaratacak. Önemli olan bu virüsün ne zaman grip halini alacağı” dedi.