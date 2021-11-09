Uyku saati kalp hastalıklarını etkiliyor: En düşük risk 22.00-23.00 arasında

İngiltere'de yapılan bir araştırma, uyku saatlerinin kardiyovasküler hastalıklar üzerindeki etkisini ortaya koydu. Buna göre hastalık riskini en aza indiren uykuya geçme saatleri belirlendi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin Exeter Üniversitesi uzmanları, uyku ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkiyi inceleyen önemli bir çalışmaya imza attı.

Çalışmanın başında yer alan Dr. David Plans, “Vücudun 24 saatlik bir biyolojik saati var. Bu saat fiziksel ve mental fonksiyonların yerine getirilmesini sağlıyor. Çalışmadaki sonuçlar, erken ya da geç yatmanın vücut saatini etkilediğini, bunun da kardiyovasküler sağlık açısından sonuçları olduğunu gösteriyor” dedi.

88 BİN KATILIMCI YER ALDI



Araştırmacılar İngiltere’de 88 bin 26 katılımcının verilerini mercek altına aldı. Ortalama yaşı 61 olan katılımcılar, yaşam tarzlarına ilişkin sorulara cevap vermenin yanı sıra fiziksel değerlendirmeden geçti. Vücut fonksiyonlarını izleyecek bir cihaz yerleştirilen katılımcıların uyku zamanları bir hafta boyunca takip edildi.

6 YIL BOYUNCA İZLENDİ



Katılımcıların verilerini 6 yıl boyunca inceleyen uzmanlar, 3 bin 172 kişinin kardiyovasküler hastalık geçirdiğini tespit etti. En yüksek hastalık oranının uykuya gece yarısı ve sonrasında geçenlerde görüldüğü, en düşük oranın ise 22.00 ve 23.00 saat aralığında olduğu belirtildi.