Uzmanlar uyardı: Hamile kadınlarda corona riski artıyor, aşı olun

İngiltere'de uzmanlar, hamile kadınlarda Covid-19 riskinin arttığını ve kendilerini ve bebeklerini korumak için bir an önce aşılanmaları gerektiğini söylüyor.

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Aşılama konusunda danışmanlık veren Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), hamile kadınları, sağlık sorunları olduğu için risk grubunda olan kişilerin de bulunduğu aşılanma listesine ekledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırmalar virüse bağlı erken doğum oranlarının arttığını gösteriyor. Bazı hamile kadınların ise Covid’e yakalanıp hayatını kaybettiği kaydedildi.

HAMİLELİKTE AŞI CİDDİ HASTALANMA RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Hamilelikte aşılanmanın güvenli olduğu ve ciddi hastalanma riskini düşürdüğü belirtiliyor. Ağır hastalananların büyük çoğunluğunun aşı olmamış kadınlar olduğu ve pandeminin başlangıcından beri Covid’e yakalanıp şiddetli hastalık geçiren hamile kadın sayısının arttığı da bildiriliyor.

HAMİLELER ARASINDA AŞILAMA ORANI DÜŞÜK

Birleşik Krallık Obstetrik Gözetim Sistemi’nden alınan verilere göre Mayıs-Ekim 2021 arasında 1.436 hamile kadın hastaneye kaldırıldı ve bunların sadece yüzde dördü aşılıydı. Covid-19’a yakalanan 17 hamile kadın ise hayatını kaybetti.

Ağustos ayında alınan veriler aşılanma oranlarının hala düşük olduğunu, İngiltere’de hamile kadınların sadece yüzde 22’sinin en az bir doz aşı olduğunu gösteriyor.

JCVI Başkanı Profesör Wei Shen Lim, hamile kadınların kendilerini ve bebeklerini Covid-19’un ciddi etkilerinden korumak için birinci, ikinci ve hatırlatıcı doz olarak adlandırılan üçüncü doz aşısını olmasını tavsiye ettiklerini söylüyor.

“HAMİLE KADINLAR ÇOK YÜKSEK RİSKTE”

Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan Dr Gayatri Amirthalingam, İngiltere’deki aşılama programının etkili olduğunu ve hastalıkta ciddi komplikasyonları önlediğini söyleyerek “Hamilelik döneminde Covid-19’a yakalanan kadınların çok yüksek riskte olduğunu artık biliyoruz” ifadesini kullandı.

İngiltere’de Nisan ayından beri hamile kadınlara Pfizer-BioNTech veya Moderna aşıları veriliyor ve ikinci dozun ilk dozdan sekiz hafta sonra yapılması tavsiye ediliyor.

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