Uzmanlar uyarıyor: Çift pandemi tehlikesi kapıda!

ABD'de corona virüsün yanı sıra grip mevsimi konusunda uyaran uzmanlar iki salgının aynı anda yaşanabileceği tehlikesine karşın uyarılarda bulundu. 'Çift pandemi' korkutucu bir kışın habercisi olabilir...

Sozcu.com.tr

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Dünyada hala 2019 yılında hayatımıza giren corona virüsü salgını nedeniyle can kayıpları yaşanırken, vaka sayıları da gün be gün artıyor. Dünya genelinde 4 milyon 800 binden fazla kişinin ölümüne neden olan hastalık, 250 milyondan fazla kişiye bulaştı.

Geçen yıl, grip vakaları neredeyse hiç görülmezken, bu yıl çift aşılama, maske ve sosyal mesafeden uzaklaşılma gibi durumlar yüzünden grip vakalarında artış gözlemlenmeye başlandı. Özellikle okulların ve iş yerlerinin açılmasıyla grip vakalarına rastlanma sıklığı da arttı. Bunun üzerine, uzmanlardan uyarı gecikmedi. ABD’li uzmanlar, ‘Twimdemic’ (çift pandemi) konusunda uyardı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIN DA YÜKÜ İKİYE KATLANACAK

ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’un haberine göre, Amerikan Hastane Birliği Başkan Yardımcısı Nancy Foster, Covid-19 ve grip vakalarının aynı anda yayılması durumunda hastanelerin yükünün artacağı konusunda tedbir alınması gerektiğini belirtti. Hastanelerdeki oksijen cihazları başta olmak üzere tıbbi malzemelerin de yetmeyebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Foster, grip ve Covid-19 vakalarının birlikte seyretmesi durumunda doktor ve sağlık çalışanlarının da yükünün artacağını belirtiyor. Foster, ‘Zaten zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarının yükü böylelikle ikiye katlanacak’ ifadelerinde bulundu.

Uzmanlar bu yıl da ‘çift pandemi’ dönemini hasarsız atlatabilmek adına ‘aşı olun’ çağrılarını sıklaştırdı.

Virüsten en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD’de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74’ünden fazlasına en az bir doz corona virüsü aşısı uygulandı.

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