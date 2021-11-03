Uzmanlar yorgunluğun neden olduğu uyuklamanın nasıl önlenebileceğini anlatıyor

İklim krizi için tüm dünyanın gözü Glasgow'daki COP26'dayken Başkan Joe Biden'ın açılış konuşmalarında kollarını bağlayıp uyuklaması dikkat çekti. Uzmanlar bu tip yoğun tempolu durumlarda uyuklamayı engellemek, yorgunluğu üstten atmak için önerilerde bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Çalışmalar, dışarıda 15 ila 20 dakikalık bir yürüyüşün insanları daha az yorgun ve daha enerjik hissettirdiğini gösteriyor. Suffolk Üniversitesi’nde spor ve egzersiz bilimi profesörü olan John Brewer, “Herhangi bir ılımlı fiziksel aktivite, enerjiyi artırmada rol oynayan beyin nörotransmitterlerindeki değişiklikleri tetikler. Yürüyüş aynı zamanda dolaşımı hızlandırır, oksijeni kaslara ve beyne taşır, böylece anında daha uyanık hissedersiniz” diyor.

Yorgunluğu gidermek ve daha fazla odaklanmak için uzmanlar farklı yöntemler de öneriyorlar:

SAKIZ ÇİĞNEYİN

Cardiff Üniversitesi’ndeki psikologlar, sakız çiğnemenin sürekli izleme gerektiren görevlere daha uzun süre odaklanmalarına nasıl yardımcı olduğunu ortaya koyuyorlar. University College Cork’taki araştırmacılar da sakızın sürekli dikkat ve uyanıklık ile ilişkili olduğunu buldu.

Araştırmacılar, “Çalışmamızın sonuçları, sakız çiğnedikten sonra daha hızlı tepki verme süresinin yanı sıra artan uyarılma ve uyanıklığı gösterdi” diye yazdı. Bu durumun nedeni olarak kısmen daha iyi odaklanmayı tetikleyen naneli sakız aroması ve kısmen de enerji seviyelerini artıran sürekli çiğneme eylemi olduğu düşünülüyor.

ÜÇ DAKİKA MEDİTASYON YAPIN

Meditasyonun uyanık kalma üzerinde güçlü bir etkisi olabileceği üzerinde duruluyor. Bir çalışmada araştırmacılar, günlük meditasyonun odaklanma ve sürekli dikkat ile ilgili görevlerde daha iyi performansa yol açtığını bildirirken, bir başka araştırmada da günde sadece 25 dakika meditasyon yapmanın beyin fonksiyonlarını ve enerji seviyelerini önemli ölçüde iyileştirdiğini buldu.