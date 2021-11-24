Uzun Covid ile başa çıkma yolları

Erbil, Covid-19’a yakalanan ve iyileştikten sonra da nefes darlığı, koku-tat kaybı gibi şikayetleri devam eden hastalara önerilerde bulundu.

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Tüm dünyada endişe yaratmaya devam eden Covid-19 virüsü, uzun dönem etkileriyle de yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Hastalığın tedavisi sonrasında da nefes darlığı probleminden, geçmeyen yorgunluğa kadar pek çok soruna yol açtığını belirten Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, Covid-19'un vücutta uzun süren etkilerini ve bu sorunlarla başa çıkma yollarını şöyle anlattı…

UZUN COVID'İN BELİRTİLERİ

Uzun Covid, virüsle ilk kez enfekte olduktan sonra haftalar veya aylar sürebilen bir dizi semptomdur. Uzun süreli Covid-19'da geçmeyen yorgunluk, koku-tat kaybı, baş ağrısı, düşünme veya konsantre olma zorluğu (beyin sisi), çarpıntı, nefes darlığı, eklem-kas ağrısı gibi belirtiler görülmektedir.

İYİLEŞEN HASTALARDA TEST SONUCU POZİTİF ÇIKARSA…

Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ve hastalığı ağır geçirip çeşitli etken maddeli ilaçları kullanarak geçiren bireylerde pozitiflik daha uzun sürmektedir. Ancak araştırmalar bu kişilerin hastalığı bulaştırmadıklarını göstermiştir. Zira testlerin ölü virüs parçacıklarını tespit ettikleri bilinmektedir. Hastalığın klinik bulguları düzelmiş ve ortalama 10-14 günlük süre geçmişse negatif test sonucuna güvenilebilir.

TAT VE KOKU KAYBI YERİNE GELMEZSE…

Tat ve koku kaybının gitmesi ve daha sonra geri gelmesi kişiden kişiye değişebilir. Bu durum genellikle 4 haftada düzelir, ancak 6 aya kadar süren vakalar izlenmiştir. Bu durumda doktor tavsiyesiyle B-kompleks vitaminleriyle birlikte, diğer vitamin ve mineral takviyeleri kullanılabilir. Koku kaybında koku rehabilitasyonu uygulanabilir. Koku rehabilitasyonunda Kulak Burun Boğaz uzmanları tarafından kahve, mentol gibi güçlü kokularla koku siniri uyarılır.

NEFES DARLIĞI DEVAM EDİYORSA…

Hastalığa bağlı olarak nefes problemleri yaşayan hastalar mutlaka doktora başvurmalıdır. Bu konuda solunum fonksiyon testi doğru tanı konulabilmesi ve tedavi planlaması açısından önerilmektedir. Hastalık süreci bittikten 1 ay sonrasında şikayetleri devam eden hastalara solunum fonksiyon testi yapılabilir.

VÜCUTTAKİ AĞRILAR GEÇMİYORSA…

Uzun Covid'te yorgunluk, kas ağrıları, konsantrasyon bozuklukları sık görülen şikayetlerdir. Bireylerde hastalık boyunca ya da sonrasında bel, boyun, sırt ve ense bölgesinde ağrılar ve kronik yorgunluk görülebilir. Bu durumda bilinçsiz kas gevşetici ya da ağrı kesici kullanımından kaçınılması ve mutlaka doktora başvurulması gerekir. Çeşitli fizik tedavi uygulamalarına ya da uzman kontrolünde medikal tedaviye başlanabilir.