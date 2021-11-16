Virüs hızlı aşı yavaş

Ülkemizde günlük aşılanma sayısının düştüğünü ve maske-mesafe-hijyen kurallarına da artık dikkat edilmediğini belirten Aykaç, “Bu yüzden salgın baskılanamıyor” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine göre hasta sayısı 8 milyon 200 bine yaklaştı ve vefat sayısı ise 71 bini geçti. Ne yazık ki salgın gerek dünyada gerekse Türkiye'de kontrol altına alınamıyor.

Dünyanın yaklaşık 2 yıldır, Türkiye'nin de yaklaşık 1.5 yıldır Covid-19 pandemisiyle mücadele ettiğini hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç, tüm dünyada vaka sayısının 250 milyonu, yaşamını kaybedenlerin sayısının da 5 milyonu aştığına dikkat çekerek şunları söyledi:

TÜRKİYE DÜNYA 4'ÜNCÜSÜ

DSÖ verilerine göre, en yüksek vaka sayısı sırasıyla Amerika, Rusya, İngiltere, Türkiye ve Almanya'dır. Türkiye -uzun bir süredir olduğu gibi- vaka sayısında dünya dördüncüsü. Rusya'da aşı oranları İngiltere ve Türkiye'ye göre daha düşük seviyelerdedir. Rusya'da kısmi kapanma uygulamaya konulmuş, Almanya'daki artışlar sonucunda elektif ameliyatlar ertelenmiş ve kısmi kapanma tartışılmaktadır.

VAKA SAYILARINA DİKKAT!

Bir salgının kontrol altında olduğunu söyleyebilmek için vaka sayısının 100 binde 10 ve okul açılmasının kriteri de 1'in altında olmalı. Ancak 100 bine 100'lük bir vaka sayısı salgının kontrol altında olmadığını gösteriyor. Türkiye'de, haftalık toplam vaka sayısı 100 binde 237. Bu durum sekiz haftadır 100 binde 200'ün üzerinde devam ediyor. Türkiye'de salgının kontrol altına olduğunu söylemek için, günlük vaka sayısının 800'ün altında olması gerekiyor. Biz şu anda bu değerin oldukça üstündeyiz. Ayrıca yaygın test yapılmasına rağmen 2 haftadaki test pozitifliğinin yüzde 5'in altında ya da test pozitifliğinin yüzde 3'ün altında olması gerekiyor. Türkiye, Temmuz ayı itibarıyla test pozitifliği yüzde 7-9 arasında seyrediyor. Tüm bu kriterler Türkiye'de salgının kontrol altında olmadığının göstergesidir.

EN ETKİLİ KORUNMA YOLLARI

Virüsten korunmanın en etkili yollarından biri aşıdır. Ancak Türkiye'deki aşılama hızı ve sayısı da maalesef yeterli değildir. Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü damlacık yolu ile bulaşıyor. Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar, daha az olmakla birlikte aerosol yoluyla da yayılabildiğini gösteriyor. Bu nedenle damlacık yolu hastalıklarını önlemeyi sağlayan maske, mesafe ve hijyen uygulamaları bulaşmayı önlüyor. Aerosol bulaşı önlemek için de klimatize ortamlardan uzak durulması ve mekanların iç ortam hava kirliliğin doğal havalandırma yolu ile giderilmesi gerekiyor. Özellikle kapalı ortamlarda N95/FPP2 gibi koruma özelliği yüksek maskelerin kullanılması büyük önem taşıyor.

GRİP VE ZATÜRRE AŞILARI DA ÖNEMLİ

Toplumun Covid-19'dan korunmasının en etkili yolu aşı olunması ve PCR testi pozitif tüm hasta kişilerin saptanıp, iyileşene kadar toplumsal temastan izole edilmesidir. Öte yandan Covid-19 pandemisinin neden olacağı sağlık hizmet yükünü azaltmak ve kişilerin sağlığını korumak için 6 aydan büyük herkese, risk gruplarını önceleyerek grip (influenza) aşısı; 65 yaş üstü bireyler, kronik bronşit, astım, kronik böbrek ve kalp hastalığı ya da kanser hastalığı bulunanlara ise ayrıca zatürre aşısı yapılmalı.