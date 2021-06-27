Yağ yakmanın 5 etkili yolu

Pandemi dönemindeki en yaygın şikayetlerden biri de şişmanlık oldu. Dolayısıyla pek çok kişi bu süreçte eski kilosuna dönmenin yollarını aramaya başladı. Ancak forma girmek için gelişigüzel diyetlere başvurulmaması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, “Diyet sırasında hedef vücuttaki fazla yağ dokusunu azaltmaktır” dedi ve bunu sağlayacak yöntemleri şöyle sıraladı:

1 – UZUN SÜRELİ AÇLIK

Uzun süreli açlıkların yağ yakma konusunda etkili olduğunu daha sık duymaya başladık. Çünkü az öğün sayısı sizin gün içi işlerinize daha kolay odaklanmanızı sağlarken öğünlerin kalori miktarının da artmasına imkan verir. Böylece öğünlerde sevdiğiniz besinlerden 3-4 yemek kaşığı değil de 1 kase ya da 1 porsiyon olarak tüketirsiniz. Bu da kısıtlı ve tek düze listelerden kurtulmanızı sağlar. Az öğün ama doyurucu öğünler ile kolayca ortama ayak uydururken, insulin salgılanmasını da azaltır ve yağ yakımına imkan verirsiniz. Bu yöntemde sadece size uygun yaşam saatlerine göre öğünlerinizi şekillendiriyorsunuz. Kendinize en uygun açlık aralıklarını kendiniz belirliyorsunuz. Kahvaltıdan (10.00-11.00) sonra 8 saat açlık ve akşam yemeğinden (18.00-19.00) sonra gece uykusuna eklenen 16 saat açlık en popüler olanlarıdır.

2 – RASTGELE ÖĞÜN ATLAMA

Kimi gün yaşam temponuz ya da modunuz sizi düzenli aralıklarla beslenmekten alıkoyar. Gün içinde bir ya da 2 ana öğünü atlamanız öğün içeriklerinin besleyici değeri düşük değilse olumsuz sonuçlara yol açmaz.

3 – 5/2 DİYETİ

Yedi günün ikisinde toplam kalori alımını erkekler için 600, kadınlar için 500 kaloriye düşürdüğümüz bu modelde kalan günlerde olağan beslenme modelini kullanırsınız. Tabii normal beslenme modeliniz yine yeterli sebze, doğal protein kaynakları, mevsim meyveleri, süt grubu besinleri ve tam tahılları içermesi önemlidir.

4 – TEK ÖĞÜN DİYETİ

Bu planda gün içinde ufak miktarlarda sebze, meyve tüketebilirken tek bir büyük öğününüz olur. Özellikle özel günler için uygulaması oldukça elverişlidir. Ancak uzun vadeli tercih etmeyip beslenme saatleriniz ve öğün sayınız da değişkenlik oluşturmanız önemli olacaktır.

5 – HAFTADA 2 GÜN AÇLIK

Uzun süreli açlık modelleri farklı saat aralıkları içerebilir. Aç kalınan sürenin artması sizin daha deneyimli olmanızı da beraberinde getirmeli. Önerim en zorunu seçmeden önce daha az açlık süreleri ile başlamanızdır. Bu model haftanın 5 günü normal beslenirken 2 günü aç geçirmeyi önerir. Örneğin pazartesi akşam 7-8 gibi akşam yemeği yediğinizde bir sonraki öğününüz ertesi günün akşam yemeği olacaktır. Özellikle bu modelde gün içi su tüketimi baş ağrılarının önüne geçerken isteğe bağlı olarak bir, iki adeti aşmayan maden suyu, kahve gibi kalori içermeyen içecek tüketimi süreci oyalayabilir.

Uzun süreli açlığın sağlığa faydaları

– Yağdan kilo verilir.



– İnsülin direnci azalır.

– Yaşlanma yavaşlar.



– İnsülin salgılanması azaldığı için LDL (kötü) kolesterol düşer, HDL (iyi) kolesterol yükselir.



– Dengeli bir uzun süreli açlık planında vücuttaki iltihaplanma düşer yani inflamasyon azalır.