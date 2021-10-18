Yanlışlıkla başka hastanın iğnesi yapılan kadın hayatını kaybetti

İzmir’de, iddialara göre, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Müzeyyen Kaya’ya, başka hastanın iğnesi yanlışlıkla yapılınca 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili yanlışlıkla iğne yapıldığı tutanaklara yansırken, doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı.

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Sol tarafında uyuşukluk hisseden 54 yaşındaki Müzeyyen Kaya 8 Eylül 2021 tarihinde ambulansla Menemen Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından saat 16.00 sıralarında gözlem odasına kaldırılan hasta, gece saat 01.00 saatlerine kadar tutuldu.

Kadın iyileştiği ve hastaneden çıkışını beklediği sırada, aynı gözlem odasında entübe olarak bekletildiği öğrenilen diğer hastaya yapılmak üzere iğne hazırlandı. Yine iddialara göre doktorun hemşireye 'iğneyi 4 numaralı hastaya yap' demesi üzerine hasta Müzeyyen Kaya'nın yanına gelen hemşire, tekrar doktora birkaç defa “3 numaralı hasta mı? 4 numaralı hasta mı?” diye seslendi. Bu sırada entübe olarak yatan hastaya yapılması gereken ilaç Müzeyyen Kaya'ya yapıldı.

SANİYELER İÇİNDE RAHATSIZLANDI

Daha önce de başka ilaçlar verdiği öne sürülen kadın, kas gevşetici olduğu belirtilen bu ilacın verilmesiyle 15 saniye içerisinde rahatsızlandı. Fenalaşan hastanın oğlu, doktorun yanına giderek “Annem fenalaştı siz mi yaptırdınız iğneyi?” diye sordu. Doktor B.K., hastanın yanına gelerek hemşireyi çağırdı ve 'ben sana bu hastaya değil diğer hastaya iğne yap dedim' diyerek kızdıktan sonra hastaya müdahale etmeye başladı.

O sırada hasta entübe edildikten sonra başka odaya alındı. Hasta Müzeyyen Kaya daha sonrada Buca Tınaztepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan iğne sonucu iç organlarının da zarar gördüğü öğrenilen hasta, 8 gün sonra verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Menemen Devlet Hastanesinin acil servisinde görevli doktor B.K. ise olaydan sonra tutanak tutarak hemşirenin yanlış hastaya iğne yaptığını öne sürdü. Doktor, bu yanlışlıktan hemşire G.T.'nin sorumlu olduğunu iddia etti.

Hemşire G.T. da, ısrarla sormasına rağmen doktorun iğneyi Müzeyyen Kaya'ya yapılması gerektiğini beyan ettiğini ve kendisinin de yaptığını ileri sürdü. Hemşire G.T.'nin de 6 kişinin de olaya şahit olduğunu söylediği öğrenildi.

“SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI”

Müzeyyen Kaya'nın oğlu Onur Kaya'nın vekili olan Avukat Anıl Kara, yapılan yanlışlık sonucu Müzeyyen Kaya'nın yaşamını yitirdiğini, ölümün ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.

“ANNEMİN KIRILAN DİŞLERİNİ ELİMİZE VERDİLER”

Yanlış iğne yapılması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen Müzeyyen Kaya'nın oğlu Onur Kaya, hukuk mücadelesi başlattıklarını, doktor ve hemşireden şikayetçi olduklarını söyledi. Kaya, yaşananları şöyle anlattı:

* Annemin rahatsızlanmasının ardından acil bölümüne getirdik. Yapılan müdahaleler sonucunda annem düzelmeye başladı; fakat gece saat 1 sıralarında sevki gerçekleşeceği zaman anneme yanlış bir iğne yapıldı.

* Bu müdahale sonucunda annemin kalbi durdu. 15 dakikalık kalp durması sonunda entübe odasına alındı. Müdahale sırasında annemin dişleri kırıldı ve o dişleri getirip elimize verdiler.

* 15 dakika sonra annem hayata döndüğü zaman annemi Buca Tınaztepe Devlet Hastanesi’ne götürdük.

“BİR YANLIŞ İĞNE BİZİ ANNEMİZDEN AYIRDI”

* İğne yapma olayı şöyle gerçekleşti; doktor bey hemşire hanıma 4 numaralı hastaya iğne yapılacağını söylüyor. Hemşire hanım anlamadığı için 3-4 sefer doktora soruyor; fakat bu sırada hemşire gelip anneme iğneyi vuruyor.

* 15 saniye sonra annemin nefesi kesildi ve ben doktora gidip, 'siz mi vurdurdunuz iğneyi?' dediğimde doktor annemin yanına gelip nabzının düştüğünü gördü ve iğneyi yapan hemşire hanımı çağırdı.

* 'Sen niye bu hastaya vuruyorsun' dediğinde hemşire hanım sinirlenip olay yerinden uzaklaştı. Sonrasında annemi entübe odasına aldılar ve annem diğer hastaneye götürüldüğünde 8 gün hayat mücadelesi verdi sonra hayatını kaybetti.

* Annemin vefatından sorumlu olan doktordan ve hemşireden şikayetçiyiz. Annem normalde yaşayacaktı, normale dönüyordu; fakat hemşirenin yaptığı 1 yanlış iğne bizi annemizden ayırdı. Biz hukuki başvurularımızı yaptık yargıya ve avukatlarımıza güveniyoruz.