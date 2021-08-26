Yasaklar kalktı kentte ölüm ve vaka sayısı patladı

Batman’da son bir ayda vaka sayısı patladı. Yasak öncesi corona vakası en az görülen illerden olan Batman'da son 1 hafta içerisinde aralarında gençlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Öte yandan kentte hastanelerin doluluk oranı da yüzde 100'e ulaştı.

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Batman'da 2 ay öncesine kadar Covid-19 salgın hastalığıyla mücadelede en düşük iller arasında yer alırken kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte günlük vaka sayısında patlama oldu.

HASTANELERDE DOLULUK YÜZDE 100’E ULAŞTI

Şu an Covid-19 salgın hastalığı günlük 650-700 bandında seyrederken, hastanelerde doluluk oranı neredeyse yüzde yüze ulaştı.

Son bir haftada aralarında Batman dışından da gelenlerle birlikte ve yaşı genç olanların da olduğu 40 kişi hayatını kaybetti.

CORONADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın 25 Ağustos verilerine göre, 296 bin 711 test yapıldı. Son 24 saatte, 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi. 16 bin 651 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 217 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Bakanlığın yayımladığı güncel tabloya göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 75.64, ikinci doz ortalaması yüzde 57.85, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 90 milyon 81 bin 547 oldu. İHA

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