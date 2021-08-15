Yerlikaya: 65 yaş üstü büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 90 oldu

İstanbul'da corona virüsüyle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 90'ı aşılandı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da 15 Ağustos saat 10.00 itibariyle 65 yaş üstünün aşılanma oranının yüzde 90 olduğunu belirterek, “Mavi kategori için 587.779 hemşehrimiz kaldı” dedi.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada “İstanbul’da 15 Ağustos saat 10.00 itibarıyla 65 yaş üstü büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 90 oldu. 1.doz 8.127.455, 2.doz 5.901.701, 3.doz 904.411. Toplam 14.933.567 doz aşı yapıldı. Mavi kategori için 587.779 hemşehrimiz kaldı” ifadelerini kullandı.