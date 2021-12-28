‘Yılbaşında bir akşam yemeğinden bir şey olmaz’ demeyin!

Pandemi tehdidi tüm dünyada devam ederken Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, başta hamileler olmak üzere yılbaşı gecesi için kutlama planları yapanlara uyarılarda bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

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2022'ye sayılı günler kalırken yılbaşı gecesi için de planlar yapılmaya başladı. Ancak Covid-19 vakalarının hızla arttığı bugünlerde kontrolsüz kutlamaların ve kalabalık buluşmaların tehlikeyi daha da artıracağına dikkat çeken Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, bu konudaki uyarı ve önerilerini şöyle sıraladı…

MASKE, MESAFE VE HİJYENİ UNUTMAYIN

– ‘Bir akşam yemeğinden bir şey olmaz' demeyin tedbiri elden bırakmayın. Virüs hızlı şekilde mutasyona uğrarken yapabileceğimiz en etkili korunma yöntemi hâlâ aşılanmak ve maske-mesafe-hijyen kurallarına uymaktır.

– Yılbaşı gecesi eğer çekirdek aileniz dışında sevdiklerinizle bir araya gelecekseniz veya eviniz dışında bir ortamda bulunmak zorundaysanız masanızdaki herkesin aşı yaptırdığından emin olun.

– Maskenizi olabildiğince çıkartmayın, sevdiklerinizden de maskelerini takmalarını isteyin.

BULUNDUĞUNUZ ORTAMI SIK SIK HAVALANDIRIN

– Sık sık çevrenizdekilere kolonya ve dezenfektan ikram edin.

– Kimseyle sarılmayın, tokalaşmayın, öpüşmeyin.

– Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın.

AYNI ANDA YEMEK YEMEYİN

– Herkesin birbiriyle yakın olduğu, bağırarak konuştuğu bir ortamda maske takmamak virüsün bulaşma riskini artıracaktır. Özellikle ortam kalabalıksa mümkün olduğunca aynı anda değil dönüşümlü olarak yemek yiyin, yemek yemediğiniz anlarda maskenizi takmaya devam edin.

– Masada veya açık büfede bulunan yemekleri, mezeleri, salataları mümkünse en hızlı şekilde tabağınıza alın ve sosyal mesafeyi koruyarak yemeye özen gösterin.

– Eğer yiyecekler uzun süredir maskesiz insanlarla dolu bir ortamda bulunuyorsa tüketmemeye dikkat edin.

GEBELİĞİN SON ÜÇ AYINDA OLANLAR YILBAŞI GECESİNİ EVDE KUTLAMALI

Hamilelik bağışıklık sistemini daha zayıf hale getirerek, Covid-19 için bir risk faktörü oluşturuyor. Hamilelerin Covid-19 karşısında en riskli grupta bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Covid-19'a yakalanan hamilelerin bu hastalığı daha ağır geçirdiğini net bir şekilde görüyoruz. Hamileliğin son üç ayında olanlar, yılbaşı planlarını iptal etmeli. Hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil; hele bir de aşınız yoksa lütfen evden çıkmayın. Hamileliğinin ilk evresinde olan ve aşıları tam anne adaylarının tedbirli davranarak, sınırlı sayıdaki sevdikleriyle bir araya gelmesi daha az risk taşıyacaktır.