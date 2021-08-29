Yorgunluğa ilaç gibi gelen besinler

Ayşe Gül Güven, “Kimi besinler enerjimizin artmasını desteklerken kimi besinler enerjimizi düşürür” dedi ve sıcakların etkisiyle iyice düşen enerjinizi artırmanızı sağlayacak besinleri sıraladı. Sağlıklı, pratik tarifler de verdi. İşte o açıklamalar:

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Günlük enerjimizi yediğimiz besinlerin sindirimi sonucu açığa çıkan enerjiden karşılarız. Kimi besinler enerjimizin artmasını desteklerken kalori yoğun, besleyici değeri düşük işlenmiş ya da hazır besinler, az su tüketimi, fazla yağlı, şekerli, tuzlu besinler yerken iyi hissettirseler de kısa süre içinde enerjinizi düşürür. Sıcakların etkisiyle iyice düşen enerjinizi artırmanızı sağlayacak besin seçeneklerine yakından bakalım…

Yulaf ezmesi: Kompleks karbonhidratlardan olan yulaf yazın hafif öğünler yapmanıza imkan sağlarken kilo kontrolünü de kolaylaştırır. 2 yemek kaşığı yulafı bir dilim ekmek gibi düşünebilirsiniz. Beta glukan içeriği ile bağışıklığınızı destekler. Lifli yapısıyla kan şekerinizi ve kan yağlarınızın dengede kalmasını sağlar. Antioksidan özellikte ve B vitaminlerinden zengindir, gün içi enerjinizi korur.

Karpuz: Yenilir su kaynaklarından olan karpuz % 92 oranında su içerir. 100 gramı sadece 30 kaloridir ancak ince bir ay dilimi bile 300 gramdır. Güneşli günlerde ilaç gibi gelen karpuz C ve A vitaminlerinden zengindir bu sayede cilt, saç ve gözleri korur. Bilimsel çalışmalarda likopen içeriği sayesinde sindirim sistemi kanserlerine karşı koruyucu olduğu düşünülür. İçerdiği nitrik oksit sayesinde damarları genişleterek kan basıncını düşürür. Karpuzdaki çeşitli içeriklerin kalp sağlığı için belirli faydaları da bulunur.

Ispanak: Koyu yeşil yapraklı sebzelerin en popüleri olan ıspanak vücuda birçok yönden fayda sağlar. Başlıca mikroplara karşı koruyucudur. Ispanak yemeği yaptıysanız bilirsiniz, neredeyse tamamına yakını sudur. Ispanak gibi bitkilerdeki thylakoid iştahınızı azaltabilir. Bunun nedeni açlık hormonu seviyelerini düşürmeleri ve tok hissetmenizi sağlayan hormonları yükseltmesidir. Kemik dokusu sürekli olarak yıkılıp yerine yenileri yapılan bir dokudur ve vücutta gerekli içerikler yoksa kemik dokusu zayıflar. Ispanak kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum, K vitamini ve manganez içerir. Demir minerali içeriği sayesinde vücudu demir eksikliği anemisinden korumaya yardımcıdır.

Chia tohumu: Oldukça besleyici olan chia tohumunun 1 köfte (=6 g protein) kadar miktarı 4 gram protein, doymamış yağ ağırlıklı 9 gram yağ ve 11 g diyet lifi içerir. Yüksek lif içeriği sayesinde, kendinizi başlıca yorgun hissetmenize yol açan kan şekeri dengesizliğine karşı korur. Chia tohumu keten tohumundan daha yüksek oranda Omega 3 yağ asidi içerir. Mineral (maganez, fosfor, bakır, selenyum, demir, kalsiyum) içeriği yüksektir. İnflamasyon, tip 2 diyabet, kalp ve kolon hastalıklarına karşı korumaya yardımcı bir besindir. Ayrıca az yağlı tavuk, balık, hindi, kırmızı et, yumurta, salatalık, yoğurt, badem, şeftali, çilek gibi çok sayıda mevsimine uygun besin enerjinizi toplamanıza yardımcı olacaktır. Asıl olan yorgunluğun nedeninin strese, yetersiz harekete yoksa kötü olan beslenmeyle mi ilişkili olduğunun farkına varılmasıdır.

Enerjinizi artırmanızı sağlayacak 3 pratik tarif

Chialı puding:

Malzemeler:

■ 2 yemek kaşığı chia

■ 1 su bardağı süt (inek, badem)

■ 5-6 çilek/1 küçük muz (dilimlenmiş)

■ 4-5 taze badem

■ Tarçın/kakao

Yapılışı: 1 kasede malzemeleri karıştırın ve tercihen buzdolabında soğuttuktan sonra tüketin.

Kinoa salatası:

Malzemeler:

■ 4-5 ıspanak yaprağı

■ 3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

■ Turp

■ Domates

■ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, limon

Yapılışı: Yıkanıp, doğranmış sebzeleri diğer malzemeler ile karıştırıp servis edin.

Pembe Detoks

Malzemeler:

■ 1 üçgen dilim karpuz

■ Yarım limon

■ 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

■ 1 çay fincanı yoğurt

Yapılışı: Yıkanıp, ayıklanmış tüm malzemeler homojen olana kadar rondo/mutfak robotunda çekilir.