ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne dört Yale profesörü seçildi, biri Türk

Doğa bilimleri, tıp ve mühendislik gibi alanlarda önerilerde bulunan bilim insanlarından oluşan ve bir bilim insanına veya mühendise verilebilecek en yüksek derecelerden biri olan akademiye seçilme hakkına 4 Yale profesörü sahip oldu. Serap Aksoy, Hui Cao, Lieping Chen ve Debra Fischer seçilen isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca Akademi, bu yıl 59 kadın seçerek bir yılda akademiye seçilen kadın sayısında bir rekora imza attı. Bu sayıya Yale'in seçilen dört kişilik kadrosundan üçünün kadın olması da bir başarı olarak kaydedildi.

Ulusal Bilimler Akademisi başkanı Marcia McNutt, “Bu yıl seçilen kadınların tarihi sayısı, bilimin birçok alanında yaptıkları kritik katkıların yanı sıra, akademimizin bu katkıları ve saflarımızdaki artan çeşitliliğin temel değerini tanımak için ortak çabasını yansıtıyor. Tüm yeni üyelerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum ve onlarla çalışmalara katılmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

ÜYELER ARASINDA BİR TÜRK

Yale Halk Sağlığı Okulu’nda epidemiyoloji (mikrobiyal hastalıklar) profesörü ve Epidemiyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili olan Serap Aksoy; araştırmalarında memeli konakçı-patojen-böcek vektörü etkileşimlerinin biyolojik ve epidemiyolojik temeline odaklanıyor, özellikle çeçe sinekleri ve taşıdıkları parazitik Afrika tripanozomlarına yoğunlaşıyor.

Yale’deki laboratuvarında, alandaki çeçe popülasyonlarını nihai olarak azaltmak veya hastalıkları yayma yeteneklerini azaltmak için yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Uganda’daki araştırması, sineklerin ve parazitlerin popülasyon genetiği üzerine. Aksoy birkaç yıl önce Afrika’da ölümcül uyku hastalığının taşıyıcısı olan çeçe sineğinin gen haritasını çıkararak da ayrı bir başarıya imza atmıştı.

AKTİF ÜYE SAYISI 2461

Hui Cao, nanoyapılardaki kuantum optik süreçleri anlamaya ve kontrol etmeye odaklanıyor. Geniş anlamda, araştırması hem temel fiziksel çalışmalar hem de uygulamalar için kuantum etkileri ve nano fotonik cihazlarla ilgili. Laboratuvarı, geniş bir uygulama yelpazesi için karmaşık fotonik nanoyapılarda ışık yayılmasını, saçılmasını, soğurulmasını ve lazerleşmesini daha iyi anlamayı ve kontrol etmeyi amaçlıyor.

Lieping Chen, Birleşik Teknolojiler Şirketi Kanser Araştırmaları Profesörü ve aynı zamanda immünobiyoloji, dermatoloji ve tıp (tıbbi onkoloji) profesörü ve Yale Kanser Merkezi’nde Kanser İmmünolojisi eş lideri. Çalışmaları, kansere karşı daha etkili bağışıklık tepkileri sağlamak için sonraki immünoterapilerin gelişiminde önemli bir temel sağladı.

Debra Fischer, Eugene Higgins Astronomi Profesörü. Dış gezegenler üzerine çalışan Fischer, 1999’da bilinen ilk çoklu gezegen sistemi de dahil olmak üzere yüzlerce dış gezegen keşfetti. Küçük kayalık gezegenleri tespit etmek için yeni araçlar üzerinde çalışıyor. 2003’ten 2008’e kadar, metal açısından zengin yıldızların etrafında gezegenler arayan uluslararası bir konsorsiyuma liderlik etti; bu proje ile 50’den fazla yeni güneş dışı gezegen tespit edildi.

Yeni seçilen akademi üyeleri toplam aktif üye sayısını 2.461’e, toplam uluslararası üye sayısını 511’e çıkardı.