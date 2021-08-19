Amazon fiziksel mağaza açma planları yapıyor

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Wall Street Journal, dijital alışveriş platformu Amazon'un büyük perakende mağazalar açmayı planladığını aktardı.

SOZCU.COM.TR

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Wall Street Journal, hazırladığı özel haberde Amazon.com’un ABD’nin bazı bölgelerinde fiziksel perakende mağazaları açacağını duyurdu. Çok farklı markaların farklı ürün gamlarının yer aldığı büyük mağaza açma planını Amazon’da konuyla ilgili bazı kaynaklar açıkladı.

Bu mağazalarda ev eşyaları, giyim, elektronik ve diğer kategorilerden ürünlerin satılacağı kaydedildi. Amazon’un bir süredir bu alanda yatırım ve atılım yapma isteği bulunduğunu açıklayan kaynaklar, “Amazon’un ilk mağazaları Ohio ve California’da açılacak. Her bir mağaza yaklaşık 2.000 metrekare olacak. Mağaza içerisinde popüler tüketim ürünü markalarının ürünleri satılacak” ifadesini kullandı.

Hangi markaların tercih edileceği henüz kararlaştırılmazken, Amazon’un kendi logosunu kullanarak ürettiği ürünlerin de satılacağı belirtildi. Amazon, kendi markasını kullanarak kıyafet, mobilya, batarya ve elektronik cihazlar üretiyor. Corona virüsü sebebiyle gelirlerini ve satışlarını artıran Amazon, şu an ABD’nin en büyük kıyafet satış noktası olarak biliniyor.

1994’te internet üzerinden kitap satışı yapan bir platform olarak kurulan Amazon kısa bir süre içerisinde büyüdü. Şirket farklı noktalarda farklı markalar altında mağaza açsa da ilk kez bu kadar çok ve farklı ürünlerin olduğu bir mağaza için harekete geçti.

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