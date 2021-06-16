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Amazon’da bir skandal daha: Çalışanlar doğası gereği tembel

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Amazon'da yeni bir skandal daha patlak verdi... New York Times, Amazon CEO'su Jeff Bezos'un "Çalışanlar doğası gereği tembel" diyerek çalışanların depolarındaki bütün hareketleri takip ettirdiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:14, 16/06/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Amazon’da bir skandal daha: Çalışanlar doğası gereği tembel

New York Times’a açıklama yapan Amazon’un eski başkan yardımcılarından David Niekerk, dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos’un şirket çalışanlarının her hareketini anbean takip ettirdiğini açıkladı.

Şirketin “depo-yönetim sistemini” geliştiren Niekerk, New York Times’a konuşarak Amazon’un çalışanlarına yönelik birçok uygulamasının temelinde yatan düşünce yapısını açıkladı.

“İLK 3 YIL MAAŞ ZAMMI YOK”

Niekerk, Bezos’un sık sık, “İnsanların doğası gereği istediğini elde etmek için çok az enerji harcama eğilimi” olduğunu söylediğini hatırlatan Niekerk, dolayısıyla Bezos’un insanların tembel olduğunu düşündüğünü aktardı.

Niekerk, Amazon’un çalışanlarını tembelliğe itmemek için yakından izlediğini de belirtirken Amazon’un kısa dönemli çalışanlarından faydalandığını da aktardı. Teknolojinin kullanıldığının da belirtildiği haberde, Amazon’un çalışanlarına ilk 3 yıl maaş zammı vermediği de belirtildi. Bu uygulamanın arkasında çalışanların rahata alışmamasının istendiği belirtildi.

Niekerk, bir çalışanın tek bir gün kötü performans sergilemesi durumunda kovulabildiğini söylerken, Amazon’un çalışanlarına insan gibi değil birer makine gibi davrandığını aktardı.

New York Times’ın ele geçirdiği belgelerde, bir depo işçisi, “Bizler insanız. Biz günlük/haftalık hedeflere ulaşması gereken araçlar değiliz” dediği belirtiliyor.

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Yayınlanma Tarihi:09:12,