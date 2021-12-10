Apple Watch sahipleri dava açtı: Ekran patladı damarımı kesti

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, son yılların en büyük davalarından biriyle karşı karşıya... Çok sayıda Apple Watch kullanıcısı, telefonda yaşanan bir sorun nedeniyle ekranın kırıldığını ve cihazın bileklerini kestiğini iddia ederek mahkemeye gitti.

Sozcu.com.tr

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Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, giyilebilir cihaz Apple Watch kullanan çok sayıda kullanıcının mahkemeye gitmesiyle zor günler yaşıyor…

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider’ın aktardığı haberde, çok sayıda Apple Watch kullanıcısının toplu dava açtığı ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarına göre Apple Watch kullanıcıları, cihazlarda sorun tespit edildiğini ve Apple Watch içindeki bataryanın genleşerek cihazın ekranını kırdığı iddia edildi.

“EKRAN PARÇASI BİLEĞİMİ KESTİ”

Öyle ki Apple’a dava açanlardan birisinin kırılan ekran parçasının bileğini kestiğini aktardı. Apple’a dava açanlardan birisi Chris Smith, annesinin kendisine üçüncü nesil Apple Watch hediye ettiğini söylerken, “Golf arabasında giderken Apple Watch’un kırıldığından haberim yoktu ve elimi kesti. Bileğimdeki bir damarı kesti” açıklamasını yaptı.

Cihazın garanti kapsamında olduğunu fakat Apple’ın cihazı kabul etmediğini söyleyen Smith, kendisi gibi dört mağdur daha bulduğunu söyledi. Apple’ın 7’nci nesil cihazı haricindeki diğer cihazlarda bu sorunun yaşandığı kaydedilirken diğer kullanıcılarda fiziksel herhangi bir yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

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