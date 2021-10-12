Bilim insanları açıklayamadı: Samanyolu’nun merkezinden gizemli sinyaller

Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü, samanyolundan gelen ve ne olduğunu anlayamadıkları radyo sinyalleri keşfettiklerini açıkladı. Uzmanlar, sinyallerin 'astronomik bir kaynaktan' geldiğini düşündüklerini belirtti.

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Gökbilimciler, Samanyolu’nun merkezinden gelen olağandışı radyo sinyalleri keşfettiklerini, ancak buna neden olan şeyi henüz bilmediklerini açıkladı. Radyo sinyallerinin Batı Avustralya’da Perth eyaletinin 800 km kuzeyinde radyo teleskopuyla keşfedildiği belirtildi.

Uzmanlar, sinyalin haftalarca düzensiz aralıklarla yanıp söndüğünü, aniden kapandığını, sonra yeniden açıldığını belirtirken, daha önce tanımlanan herhangi bir uzay nesnesinden farklı olduğunu açıkladı.

‘DAHA ÖNCE KARŞILAŞMADIĞIMIZ BİR ŞEY’

Tanımlanamayan radyo sinyallerinin 2 yılda 17’den fazla kez belirdiği ifade edildi. Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü’nden Profesör Tara Murphy, “2020 ve 2021 boyunca Değişkenler ve Yavaş Geçişler (VAST) olarak bilinen bir projeyle olağandışı yeni nesneler bulmak için ASKAP ile gökyüzünü araştırıyoruz” dedi. Murphy, ‘Galaksinin merkezine doğru baktığımızda, adını koordinatlarından alan ASKAP J173608.2-321635’i bulduk. Bu nesne benzersizdi, görünmez olarak başladı, parladı, soldu ve sonra yeniden ortaya çıktı. Bu davranış olağanüstü çünkü daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık’ ifadelerinde bulundu.

Ancak Murphy, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, sinyallerin uzaylı bir yaşam formundan gelemeyeceğini düşündüklerini söyledi. Murphy, “Astronomik bir kaynaktan geldiklerini bildiğimiz birçok özelliği var” ifadelerinde bulundu.

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