Bilim insanları, insanların yüz ifadelerini taklit eden robot geliştirdi

Araştırmacılar, esnek mavi yüzü sayesinde insanların ifadelerini gerçek zamanlı taklit eden robotik bir kafa geliştirdiler. Eva adlı robot, bir kamera aracılığıyla insan yüzlerindeki ifadeleri okumak ve ardından yansıtmak için bir tür yapay zeka kullanıyor.

Eva altı temel duyguyu ifade edebiliyor; öfke, iğrenme, korku, sevinç, üzüntü ve şaşkınlık.

New York’taki Columbia Üniversitesi’ndeki bilim insanları, robotların yüzlerinde oluşacak ifadelerinin, insanlarla robotlar birlikte çalışırken güven oluşturabileceğini söylüyor.

Günümüzde çoğu robot; kavrama, kaldırma ve bir yerden başka bir yere hareket etme gibi insani yetenekleri çoğaltmak için geliştirildiler. Ancak yüz ifadesi konusunda bir eksiklik yaşanıyordu.

“ROBOTLARI İNSANLAŞTIRIYORUZ”

Columbia Üniversitesi Yaratıcı Makineler Laboratuvarı müdürü Hod Lipson, “EVA fikri birkaç yıl önce, öğrencilerimle çalışırken laboratuvarımızdaki robotların bize plastik, şaşkın gözlerle baktıklarını fark etmemizle ortaya çıktı” dedi.

Lipson, daha sonra bir markette isim rozetine sahip olan bir robot, başka bir yerde de el örgüsü bir şapka takmış robot gördüğünde insanların, robot meslektaşlarına isim ya da şapka gibi şeyler vererek onları insanlaştırmaya çalıştıklarını fark ettiğini anlatıyor. Bu da Lipson’ın mavi yüzlü robotuna ilham vermiş.

Projenin ilk aşaması, Lipson’un laboratuvarında birkaç yıl önce ekibin Eva’nın bedensiz büstünü yaptığı ve farklı kas noktalarının bir bilgisayar tarafından kontrol edildiği zaman başlamış. Ekip, Eva’nın kafatasıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşen karmaşık şekillere sahip parçalar üretmek için 3D baskı kullanıyor.

Araştırmacılar daha sonra Eva’nın yakındaki insanların yüzlerini gerçek zamanlı olarak okumasını ve kopyalamasını sağlamak için çok aşamalı bir eğitim süreci geliştirirler.

Lipson sürecin başarılı seyrini bir anısıyla belirtiyor: “Bir gün Eva aniden bana kocaman, dostane bir şekilde gülümsedi. Tamamen mekanik olduğunu biliyordum, ama kendimi refleks olarak gülümserken buldum.”

GELECEKTE YARDIMCI OLACAK BİR TEKNOLOJİ

Eva hâlâ bir laboratuvar deneyi olsa da, bu tür teknolojiler bir gün gerçek dünyaya uygulanabilir. Örneğin, insanların beden diline cevap verebilen robotlar iş yerlerinde, hastanelerde, okullarda ve evlerde oldukça faydalı olacaktır.

Lipson, “Biz insanlar, bulut tabanlı sohbet robotları veya cisimsiz akıllı ev hoparlörleriyle duygusal olarak bir yere kadar ilgilenebiliriz. Ancak beynimiz, tanınabilir fiziksel varlığı olan robotlara iyi tepkiler veriyor gibi görünüyor.”

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