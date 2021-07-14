Bilim insanlarından sıra dışı icat: İnsan vücuduyla cihazları şarj ediyorlar

California San Diego Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, sadece on saatlik bir uykuda bile bir saati, 24 saat çalıştırmaya yetecek kadar güç üretildiğini iddia ediyor.

Şu anda piyasada bulunan ve güç üreten giyilebilir cihazların çoğu, kullanıcıların yoğun egzersiz yapmasını, güneş ışığı veya büyük sıcaklık değişiklikleri gibi dış kaynaklara bağımlı bir şekilde çalışıyor. Ancak araştırmacılar, kullanıcı tamamen hareketsiz oturduğunda bile güç üreten yepyeni bir enerji formu icat ettiler.

HİÇBİR ŞEY YAPMADAN ENERJİ ÜRETEBİLİRSİNİZ

Bilim insanlarının icat ettiği esnek şeritler, parmakları yapışkan bir sıva gibi sarıyor ve kullanıcı aşağı bastırdığında veya terlemeye başladığında az miktarda elektrik üretiyor.

Araştırmanın yazarlarından doktora öğrencisi Lu Yin şunları söyledi: “Diğer terle çalışan giyilebilir cihazların aksine, bu icatta egzersiz gerekmiyor. Bu çalışma, giyilebilir cihazları sıradan insanlar için daha pratik, kullanışlı ve erişilebilir hale getirmek adına atılan bir adım.”

Parmak uçlarında oluşan terin aslında vücudun diğer bölgelerine göre çok daha yoğun olduğunu belirten Yin, sözlerine şu şekilde devam etti: “Vücudun diğer kısımlarında daha terli hissetmemizin nedeni, bu bölgelerin iyi havalandırılmaması. Oysa parmak uçları her zaman havaya maruz kalır, bu nedenle ter dışarı çıkarken buharlaşır. Yani, buharlaşmasına izin vermek yerine, bu teri toplamak için cihazımızı kullanıyoruz ve önemli miktarda enerji üretebiliyoruz.”

KULLANIŞLI HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Cihaz, parmak terini emen karbon köpüğünden yapılmış elektrik iletkenleri veya elektrotlarla donatılmış. Elektrotlardaki enzimler daha sonra elektrik üretmek için ter molekülleri ve oksijen arasında kimyasal bir reaksiyonu tetikliyor. Elektrotların altındaki küçük bir çip de basıldığında güç üretiyor.

Yin cihazı şu şekilde tanımladı: “Cihazın boyutu yaklaşık bir santimetre kare. Malzemesi de esnek, bu yüzden çok sert olması veya garip hissetme konusunda endişelenmenize gerek yok. Uzun süre rahat bir şekilde giyebilirsiniz.”

Yin, amaçlarının pratik bir cihaz yapmak olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bunun az miktarda enerji üretebilen başka bir harika şey olmadığını göstermek istiyoruz. Enerjiyi sensörler ve ekranlar gibi elektroniklere güç sağlamak için kullanabiliriz.”

Araştırmanın yazarlarından Profesör Joseph Wang ise buluşla ilgili şunları söyledi: “Bu teknoloji, kullanıcıdan nerede olursa olsun veya ne yapıyor olursa olsun, hiçbir çaba harcamadan, doğal olarak akan parmak ucundaki teri kullanarak net bir enerji kazanımı sağlar.”

Cihazı daha verimli ve dayanıklı hale getirmek için çalışmalar devam ediyor.

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