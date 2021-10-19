Çarpıcı araştırma: Facebook, şiddet, taciz ve tecavüz içerikli paylaşımları öneriyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının şiddet, taciz, tecavüz ve cinsel içerikli paylaşımların yer aldığı sayfaları kullanıcılara önerdiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde adı karıştığı skandallar ve dünya çapındaki erişim kriziyle gündemde olan Facebook, çarpıcı bir araştırmanın konusu oldu.

İngiliz araştırmacılar, BBC Panaroma programı için sosyal medyadaki kadın düşmanlığını ele alan bir araştırmaya imza attı. Araştırmacılar, Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlarda sahte bir erkek profili açtı.

Kadın düşmanlığıyla ilgili işaretler barındıran hesabı inceleyen uzmanlar, yalnızca bir hafta içinde Facebook ve sahibi olduğu Instagram’da önerilen sayfaların içeriğini mercek altına aldı. Söz konusu önerileri arasında, şiddet, taciz, tecavüz ve cinsel içerikli paylaşımların yer aldığı sayfalar dikkat çekti.

YÜZDE 97’Sİ AÇIK KALIYOR



Çalışmada, kadın düşmanlığı içere sayfalar şikayet edilmesine rağmen yüzde 97’sinin açık kalmaya devam ettiği belirlendi. Twitter ve Instagram, söz konusu sayfaların yaptığı ihlallere karşı adım attıklarını ancak sayfa kapatmanın tek seçenek olmadığını savundu.

Araştırmada yer alan isimlerden Stratejik Diyalog Enstitüsü’nden sosyal medya uzmanı Chloe Colliver, The Times’a yaptığı açıklamada, “Platformlar öneride bulundukları bu içerikleri seçiyor, bir araya getiriyor ve hedef kitle belirliyor. Eğer bu profil gerçek bir insan olsaydı, iki hafta içinde nefret dolu bir topluluğa ve içeriklere ulaşması çok hızlı gerçekleşecekti” dedi.

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