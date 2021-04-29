Çevreye karşı duyarlı olanlar daha çekici bulunuyor

Kullanıcılarına ilgi alanları, önemsedikleri konular ve önemsedikleri konular doğrultusunda sorular sorarak en uygun eşleşmeyi sağlayan OkCupid, kullanıcılarının iklim değişikliği ve çevresel tehditlere bakış açısını araştırdı.

Uygulama, 7.5 milyondan fazla yanıtı inceledi. Verilere göre son 4 yıl içinde (Ocak 2017-2021) kullanıcılarının iklim değişikliği ve çevre üzerine yaptığı sohbetlerde yüzde 456 oranında artış yaşandığı ortaya çıktı.

OkCupid Türkiye Pazarlama Müdürü Ezgi Ceren Işık da profiline iklim değişikliği savunucusu rozeti ekleyen kişilerin yüzde 44 daha fazla beğeni ve yüzde 72 daha fazla eşleşme aldığını vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİ KONUSUNDA KADINLAR DAHA ENDİŞELİ

Araştırmada “İklim değişikliği konusunda endişeli misin?” sorusuna verilen 3 milyonu aşkın yanıta göre, her 10 kullanıcıdan 8'i (% 83) bu konuda endişe duyuyor. Türkiye'deki kullanıcılar arasında durum çok farklı olmasa da (%81), kadınlar mevcut durumdan erkeklere göre daha fazla endişeli (kadınlar %85- erkekler %79). Dünya genelinde her dört bekardan biri çevre konusunda gönüllü hizmetten keyif aldığını söylüyor.

Dünya genelinde bekarların yüzde 63'ü “Bilinçli olarak karbon ayak izini azaltacak çaba gösteriyor musun?” sorusuna “evet” cevabını verdi. Bu soruya en çok “evet cevabı veren ülkeler ise sırasıyla; Birleşik Krallık (%72), Amerika Birleşik Devletleri (%65) ve Hindistan (%53). Türkiye ise dördüncü sırada yer aldı.

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