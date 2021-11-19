Elon Musk’tan viral olan video… Toplantıya oğluyla katıldı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu milyarder iş insanı Elon Musk, Starship projesiyle ilgili bir çevrimiçi toplantıya kucağında oğluyla birlikte katıldı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde Birleşmiş Milletler ile girdiği polemikle gündemde olan Tesla ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş insanı Elon Musk, oğluyla birlikte yer aldığı bir videoyla sosyal medyada viral oldu.

Ulusal Akademiler Uzay Çalışmaları Kurulu’nun düzenlediği bir çevrimiçi toplantıya katılan 50 yaşındaki Musk’ın yanında sürpriz bir konuğu da vardı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile birlikte geliştirdikleri Starship projesiyle ilgili bilgi vermek için kamera karşısına geçen Musk’ın kucağında oğlu ‘X Æ A-Xii Musk’ oturuyordu.

Sunum videosunu oğluyla birlikte izleyen Musk, daha sonra odaya gelen bir kişiye X Æ A-Xii’yi vererek toplantıyı sürdürdü.

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