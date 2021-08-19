Facebook kurucusundan itiraf: Bizim de hatalarımız oluyor

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, CBS This Morning isimli TV programına katıldı ve Gayle King'in sorularını yanıtladı. Zuckerberg, Facebook'taki Covid-19 aşılarıyla ilgili yanlış bilgiler hakkında, "Bizim de hatalarımız oluyor" itirafını yaptı.

SOZCU.COM.TR

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Sosyal medyanın yadsınamaz bir gücü olmasının yanı sıra yanlış ve hatalı bilgileri de hızla yayması gibi bir handikabı bulunuyor… Bu konu özellikle Covid-19 aşısı konusundaki temelsiz iddiaların Facebook üzerinde hızla yayılmasıyla son dönemde birçok uzman ve yetkili tarafından tartışma konusu oldu.

Bu konuyla ilgili birinci ağızdan en net açıklama Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’den geldi… CBS This Morning programına katılan ve Gayle King’in sorularını yanıtlayan Zuckerberg, Covid-19 ile ilgili yanlış bilgi içeren 18 milyon içeriği sildiklerini açıkladı. Fakat ünlü iş insanı u içeriklerin kaç kişi tarafından görüntülendiğini ya da paylaşıldığını ise açıklamadı.

Zuckerberg, “Eğer platformda zararlı yanlış bilgi varsa bunu kaldırıyoruz. Bu bizim politikamıza aykırı. Fakat her şeyi yakalayabiliyor muyuz? Elbette yaptığımız hatalar oluyor ya da geliştirmemiz gereken alanlar var. Fakat bizim sistemimizde tespit etmeyi başardığımız oran bu” dedi.

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